2025'in İlk İşlem Gününde Küresel Piyasalara Negatif Rüzgarlar Hakim

Küresel piyasalar, 2025'in ilk işlem gününde, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından izlenecek yol haritasına dair belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren uygulayacağı politikalar, piyasalardaki endişeleri artırıyor.

2024'te enflasyonla mücadelede önemli adımlar atılırken, 2025 yılı, büyük ekonomilerin enflasyon ve resesyon endişelerine yönelik uygulayacağı makroekonomik politikalarla ilgili dikkatlerin toplanacağı bir yıl olacak.

Salı günü açıklanan verilere göre, ABD'deki S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda %3,6 arttı. Bu durum, konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ediyor. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına dair endeks ise ekimde, yıllık olarak %4,2 ile Eylül 2023'ten bu yana en düşük artışı kaydetti.

Kurumsal tarafta ise çelik üreticisi US Steel'ın satın alınması için Japon şirket Nippon Steel'ın yeni bir teklif sunduğuna dair haber, US Steel hisselerini %10'a yakın bir artışla destekledi.

Yılın ilk işlem gününde, ons altın fiyatı %0,3 yükselerek 2632 dolardan işlem görürken, 2024 yılı boyunca %27,16 değer kazanarak yılı 2623 dolardan tamamlamış durumda. Ayrıca, geçen yılı %4,58'den tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu anda %4,57 seviyesine gerilemiş durumda.

Dolar endeksi ise 2024 yılının son gününde 108,5 seviyesinden kapanırken, yeni yıla %0,2 düşüşle 108,3 seviyesinden giriş yaptı.

Brent petrolün varil fiyatı, Çin'deki imalat sanayinin talebine yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle %2,8 azalışla 74,7 dolardan yılı kapatırken, yılın ilk işlem gününde %0,1 değer kazancıyla 74,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

New York Borsası'nda salı günü S&P 500 endeksi %0,43, Nasdaq endeksi %0,90 ve Dow Jones endeksi %0,07 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başlamış durumda.

2024 yılı yıllık performansında, Dow Jones %13, S&P 500 %23 ve Nasdaq %29 artış gösterdi.

Avrupa borsalarında, yılbaşı tatilinin ardından gözler bölgede açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi. Resesyon endişeleri varlığını korurken, imalat sanayi aktivitesindeki zayıf seyir, Avrupa ekonomisi için ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Salı günü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,64, Fransa'daki CAC 40 endeksi ise %0,92 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yine pozitif bir seyirle başlamış durumda.

Asya borsalarında yılın ilk işlem gününde karışık bir seyir gözlenirken, Japonya'da tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor. Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de aralık ayına ait Caixin imalat sanayi PMI 50,5 ile beklentilerin altında kaldı. Analistler, Çin'in imalat sanayinin genişleme bölgesinde kalmasına rağmen güç kaybetmesinin ülke ekonomisine dair endişeleri artırdığını belirtiyor.

2024 yılı itibarıyla Japonya'da Nikkei 225 endeksi %19,22, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %12,67, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %17,67 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi %9,63 değer kaybetti.

Yurt içinde ise salı günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,60 değer kaybederek 9830,56 puandan kapandı. Borsa İstanbul, 2024 yılı boyunca %31,60 değer kazandı.

Ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrasında getirilen açığa satış yasağı bugün, sadece BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları için kaldırılıyor. Dolar/TL, salı günü yatay seyirle 35,3647'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 35,3740 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9750 ve 9650 puanın destek, 10000 ve 10100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, Aralık ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, Aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, Aralık ayı imalat sanayi PMI

15.00 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.45 ABD, Aralık ayı imalat sanayi PMI