2025 İthalat Denetimleri: Ticaret Bakanlığı Yeni Tebliğleri Yayımladı

Ticaret Bakanlığı'ndan 2025 İthalat Denetim Tebliğleri

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere ilişkin denetim koşullarını düzenleyen tebliğleri yayımladı. Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yer alan bu tebliğlerle, ithalatta standartlara uygunluk ve çevresel güvenlik konularında önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Standartlara Uygunluk Denetimi

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ile, standardı belirtilen ürünlerin, ithalat sırasında ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Çevre Koruma Denetimleri

Diğer bir tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların çevre korunması açısından uygunluk denetimlerini düzenledi. Bu kapsamda, ülkenin gümrük bölgelerine girişi yasak olan atıklar da net bir şekilde belirtildi.

Kontrol Altındaki Ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tebliğde, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ile sağlığı açısından önemli usul ve esaslar yer aldı.

Kimyasallar ve Diğer Ürünler

Dört ayrı tebliğ ile kimyasallar, atıklar, katı yakıtlar ve metal hurdalar gibi çevre açısından risk içeren ürünlerin ithalatında uygunluk denetimleri düzenlendi. Ayrıca, florlu sera gazlarıyla ilgili uluslararası taahhütler çerçevesinde denetim ve kota uygulamaları da güncellendi.

Anne ve Bebek Ürünlerinde Sıkı Denetim

Özellikle anne ve bebek ürünleri için yayımlanan Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği ile bu alandaki denetimler sıkılaştırıldı. Tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için de yeni denetim kapsamları belirlendi.

İdari Para Cezalarında Artış

Bakanlık ayrıca, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında idari para cezalarını %43,93 oranında artırdı. Kanuna aykırı hareket edenler, 48 bin 474 lira ile 3 milyon 462 bin 474 lira arasında değişen idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Tüm bu tebliğler, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve ticaretin daha güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlayacak.