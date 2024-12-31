DOLAR
35,36 -0,11%
EURO
36,64 0,36%
ALTIN
2.984,92 -0,76%
BITCOIN
3.350.223,95 -0,16%

2025 İthalat Denetimleri: Ticaret Bakanlığı Yeni Tebliğleri Yayımladı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında ithal edilecek ürünlere yönelik denetim koşullarını belirleyen tebliğleri yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:10
2025 İthalat Denetimleri: Ticaret Bakanlığı Yeni Tebliğleri Yayımladı

Ticaret Bakanlığı'ndan 2025 İthalat Denetim Tebliğleri

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere ilişkin denetim koşullarını düzenleyen tebliğleri yayımladı. Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yer alan bu tebliğlerle, ithalatta standartlara uygunluk ve çevresel güvenlik konularında önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Standartlara Uygunluk Denetimi

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ile, standardı belirtilen ürünlerin, ithalat sırasında ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Çevre Koruma Denetimleri

Diğer bir tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların çevre korunması açısından uygunluk denetimlerini düzenledi. Bu kapsamda, ülkenin gümrük bölgelerine girişi yasak olan atıklar da net bir şekilde belirtildi.

Kontrol Altındaki Ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tebliğde, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ile sağlığı açısından önemli usul ve esaslar yer aldı.

Kimyasallar ve Diğer Ürünler

Dört ayrı tebliğ ile kimyasallar, atıklar, katı yakıtlar ve metal hurdalar gibi çevre açısından risk içeren ürünlerin ithalatında uygunluk denetimleri düzenlendi. Ayrıca, florlu sera gazlarıyla ilgili uluslararası taahhütler çerçevesinde denetim ve kota uygulamaları da güncellendi.

Anne ve Bebek Ürünlerinde Sıkı Denetim

Özellikle anne ve bebek ürünleri için yayımlanan Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği ile bu alandaki denetimler sıkılaştırıldı. Tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için de yeni denetim kapsamları belirlendi.

İdari Para Cezalarında Artış

Bakanlık ayrıca, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında idari para cezalarını %43,93 oranında artırdı. Kanuna aykırı hareket edenler, 48 bin 474 lira ile 3 milyon 462 bin 474 lira arasında değişen idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Tüm bu tebliğler, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve ticaretin daha güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhuriyet Altını 2024'te Yatırımcıyı En Fazla Kazandırdı
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 0,60 Değer Kaybıyla Kapattı
3
New York Borsası Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı
4
2025 İthalat Denetimleri: Ticaret Bakanlığı Yeni Tebliğleri Yayımladı
5
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025 İthalat Rejimi Açıklaması: Yerli Üretim Teşvik Ediliyor
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı
7
Ticaret Bakanlığı'ndan İthalat Rejiminde Önemli Düzenlemeler

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler