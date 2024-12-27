2025'te Elektronik Eşya Bandrol Bedelleri Değişmedi

2025 Yılı İçin Bandrol Bedelleri Aynı

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi elektronik cihazların bandrol bedellerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2025 yılında da geçerli olacak bandrol bedelleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bandrol Bedel Aralığı

2019 yılında yayımlanan karar çerçevesinde, bu ürünler için tahsil edilecek bedeller yine avro cinsinden olacak. Belirlenen fiyat aralıkları ise şu şekilde:

Televizyon : 8-80 avro

: 8-80 avro Radyo : 1-2 avro

: 1-2 avro Video : 18 avro

: 18 avro Televizyon Ağırlıklı Birleşik Cihazlar : 9-21 avro

: 9-21 avro Set Üstü Medya Kutuları ve Uydular : 7 avro

: 7 avro Radyo Ağırlıklı Birleşik Cihazlar : 1-18 avro

: 1-18 avro Görsel ve İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlar : 2-15 avro

: 2-15 avro Cep Telefonları : 20 avro

: 20 avro Bilgisayarlar: 10 avro

Söz konusu ürünler için tahsil edilecek bandrol bedelleri, yukarıda belirtildiği gibi Türk lirası karşılığı olarak alınacak.