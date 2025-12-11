DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,97 -0,3%
ALTIN
5.780,09 0,25%
BITCOIN
3.842.125,21 2,4%

Kocasinan Jeotermal Sera OTB: 333 Milyon TL'lik Altyapı İhalesi 12 Aralık'ta

Kocasinan Jeotermal Sera OTB'de 6. kuyuda verim alındı. 333 milyon TL keşif bedelli altyapı ihalesi 12 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:07
Kocasinan Jeotermal Sera OTB: 333 Milyon TL'lik Altyapı İhalesi 12 Aralık'ta

Kocasinan Jeotermal Sera OTB projesinde önemli aşama: Altyapı ihalesi 12 Aralık'ta

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından hayata geçirilen Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi hız kesmeden devam ediyor. Sondaj çalışmalarında elde edilen olumlu sonuçlar ve planlanan altyapı yatırımı, projenin bölge tarımı ve istihdamına katkısını perçinliyor.

Jeotermal sondajında 6. kuyudan verimli sonuç

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sahada üç sondaj makinesiyle yoğun mesai yapıldığını belirtti. Bağlamış, "Planladığımız on kuyudan altıncısına ulaştık. Son sıcak su sondaj kuyumuzda 60 derece sıcaklıkta ve 85 litre/saniye debide, seralarımızın ısıtma ihtiyacını karşılayacak yüksek verimli bir kaynağa eriştik. Bu sonuç, bölgenin enerji ihtiyacının sürdürülebilir ve düşük maliyetli şekilde karşılanacağını kanıtladı. Sahada emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

12 Aralık 2025'te 333 milyon TL'lik altyapı ihalesi

Projenin fiziki olarak hayata geçirilmesi için kritik önemdeki altyapı ihalesi 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhalenin keşif bedeli yaklaşık 333 milyon TL olarak bildirildi.

Altyapı işi; 1.237 dekar alanda yol, su ve atık su hatları, SCADA sistemleri ve elektrik dağıtım şebekesi gibi modern ihtiyaçları kapsıyor. Bağlamış, proje takviminde gecikme olmadığını vurgulayarak çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü belirtti.

Hedefler: 2026'da üretim artışı ve istihdam

Altyapının tamamlanmasının ardından yatırımcıların 2026 yılının üçüncü çeyreği'nde Elmalı bölgesinde modern seralarını kurmaya başlayacağı belirtiliyor. Projeyle Kayseri’nin tarımsal üretim hacmini üç katına çıkarmak ve yaklaşık 1.500 kişilik yeni istihdam oluşturmak hedefleniyor. Başkan Bağlamış, istihdamın büyük bölümünün kadınlardan oluşmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Bağlamış, projenin ilerlemesine katkı verenlere teşekkür ederek isim verdi: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve projede emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarını sundu.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN JEOTERMAL KAYNAKLI SERA OTB PROJESİ...

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN JEOTERMAL KAYNAKLI SERA OTB PROJESİ, OLUMLU SONUÇLAR VERMEYE DEVAM EDERKEN ÇALIŞMALAR DA YOĞUN BİR TEMPOYLA HIZLA SÜRÜYOR.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN JEOTERMAL KAYNAKLI SERA OTB PROJESİ...

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli’de Anne-Kızın Hayali Gerçekleşti: Seç Market ile Bakkaldan Markete
2
IEA: Küresel Enerji Talebi 2024'te Yükselişte
3
Dicle Üniversitesi ile Pera Kalıp, Diyarbakır OSB'de iş birliği protokolü imzaladı
4
Kocasinan Jeotermal Sera OTB: 333 Milyon TL'lik Altyapı İhalesi 12 Aralık'ta
5
ING Türkiye: 2025 3. Çeyrek Tasarruf Eğilimleri — Her 5 Tasarruf Sahibinden 1'i Hisse/Fon Tercih Ediyor
6
Samsun İlkadım'da Sağlıklı Gıda İçin Sıkı Denetim
7
Coğrafi İşaretlerde Denetim Eksikliği: Türkiye 300 Milyar Dolarlık Pazardan Geri Kalıyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027