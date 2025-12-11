Kocasinan Jeotermal Sera OTB: 333 Milyon TL'lik Altyapı İhalesi 12 Aralık'ta

Kocasinan Jeotermal Sera OTB projesinde önemli aşama: Altyapı ihalesi 12 Aralık'ta

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından hayata geçirilen Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi hız kesmeden devam ediyor. Sondaj çalışmalarında elde edilen olumlu sonuçlar ve planlanan altyapı yatırımı, projenin bölge tarımı ve istihdamına katkısını perçinliyor.

Jeotermal sondajında 6. kuyudan verimli sonuç

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sahada üç sondaj makinesiyle yoğun mesai yapıldığını belirtti. Bağlamış, "Planladığımız on kuyudan altıncısına ulaştık. Son sıcak su sondaj kuyumuzda 60 derece sıcaklıkta ve 85 litre/saniye debide, seralarımızın ısıtma ihtiyacını karşılayacak yüksek verimli bir kaynağa eriştik. Bu sonuç, bölgenin enerji ihtiyacının sürdürülebilir ve düşük maliyetli şekilde karşılanacağını kanıtladı. Sahada emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

12 Aralık 2025'te 333 milyon TL'lik altyapı ihalesi

Projenin fiziki olarak hayata geçirilmesi için kritik önemdeki altyapı ihalesi 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhalenin keşif bedeli yaklaşık 333 milyon TL olarak bildirildi.

Altyapı işi; 1.237 dekar alanda yol, su ve atık su hatları, SCADA sistemleri ve elektrik dağıtım şebekesi gibi modern ihtiyaçları kapsıyor. Bağlamış, proje takviminde gecikme olmadığını vurgulayarak çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü belirtti.

Hedefler: 2026'da üretim artışı ve istihdam

Altyapının tamamlanmasının ardından yatırımcıların 2026 yılının üçüncü çeyreği'nde Elmalı bölgesinde modern seralarını kurmaya başlayacağı belirtiliyor. Projeyle Kayseri’nin tarımsal üretim hacmini üç katına çıkarmak ve yaklaşık 1.500 kişilik yeni istihdam oluşturmak hedefleniyor. Başkan Bağlamış, istihdamın büyük bölümünün kadınlardan oluşmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Bağlamış, projenin ilerlemesine katkı verenlere teşekkür ederek isim verdi: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve projede emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarını sundu.

