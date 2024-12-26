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2025'te Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Para Cezaları Belirlendi

Enerji Verimliliği Kanunu'na göre 2025 için idari para cezaları, %43,93 artışla 12,835 TL'den 516,882 TL'ye yükselecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 08:01
2025'te Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Para Cezaları Belirlendi

2025 Yılı İçin Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamındaki Para Cezaları Açıklandı

Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde uygulanacak idari para cezaları, 2025 yılı için belirlenmiş durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Miktarların Artışı ve Uygulama Detayları

Kanunda öngörülen yönetmelik hükümlerine uymayanlar için uygulanacak idari para cezaları, 2024 yılı yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında artırılmıştır. Bu çerçevede, cezaların miktarları 12.835 lira ile 516.882 lira arasında değişiklik gösterecektir.

Belirlenen bu tutarlar, enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak amacıyla yapılan düzenlemelerin ciddiyetini ortaya koymaktadır. İlgili sektörlerde bu yıl zorlu bir dönemin yaşanacağı öngörülmektedir.

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