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2025'te Lisanslı Depoculukta Uygulanacak İdari Para Cezaları Beklentileri

Lisanslı depoculukta uygulanacak idari para cezaları, 2025'te 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında olacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:26
2025'te Lisanslı Depoculukta Uygulanacak İdari Para Cezaları Beklentileri

Ticaret Bakanlığı'ndan Yenilik

Ticaret Bakanlığı, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde 2025 yılı için uygulanacak idari para cezalarını güncelledi. Yeni düzenlemeye göre, söz konusu cezalar 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında değişecek.

Tebliğin İçeriği

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 34. maddesinde yer alan idari para cezaları da belirginlik kazandı. 2024 yılı için, idari para cezaları yüzde 43,93 oranında bir yeniden değerleme ile güncellendi. Bu değişikliklerle birlikte, depoculuk sektöründe karşılaşılacak idari yaptırımlar daha belirgin hale geldi.

Yürürlük Tarihi

Belirlenen cezalar, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren lisanslı depoculuk yapanlar, yeni düzenlemelere uymak zorunda kalacak.

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