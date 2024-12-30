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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,11 değer kaybederek 10.014,33 puana düştü.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:13
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 10.014,33 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,11 azalış gösteren endeksin toplam işlem hacmi 25,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi ise yüzde 0,37 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında ise en çok kazandıran yüzde 2,42 ile spor oldu. Öte yandan en çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,89 ile ulaştırma olarak belirlendi.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler

Küresel piyasalarda yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ocak ayında görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler, fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analiz ve Beklentiler

Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

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