2025'te Turizm Bölgeleri Yeni Yol Projeleriyle Kalkınıyor

2025 Yılı Yatırım Programı'nda Turizm Yatırımları

Türkiye'nin turizm sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında turizm alanında yapılacak yatırımlar toplamda 2 milyar 533 milyon lira olarak belirlendi. Bu bütçenin 840 milyon lirası, özellikle turizm bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak yol projelerine ayrıldı.

Yol Projeleri Ön Planda

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bu yıl içerisinde 55 projeye tahsis edilen bütçeyle, turizm sektöründeki yatırım miktarı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 23 oranında artış gösterdi. 2024 yılına ait yatırım tutarı ise 2 milyar 53 milyon 168 bin lira olarak kaydedilmişti.

Bu yıl turizm yatırımlarında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) öne çıkıyor. KGM, 14 projeyle en fazla proje sayısına sahip kuruluş oldu ve 840 milyon lira bütçe ile destekleniyor. Geçen sene KGM'ye ayrılan tutar ise 670 milyon liraydı.

Öne Çıkan Projeler ve Bölgeler

KGM, Kayseri ve Konya'da turizm alanı yolları, Bodrum'da turistik yol, İzmir, Aydın, Muğla ve Şanlıurfa gibi ünlü turizm merkezlerinde kara yolu projeleri gerçekleştirecek. KGM'nin yanı sıra DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) da 3 proje ile 450 milyon lira yatırımla turizm yollarını geliştirecek.

DOKAP, yıl boyunca 11 ilde turizm amaçlı yol çalışmaları, eko turizm köy uygulamaları ve çevre düzenlemeleri ile sektöre katkı sağlamayı hedefliyor.

Farklı Bakanlıkların Yatırımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 9 projeye 388 milyon lira yatırım yapmayı planlıyor. Bu projeler arasında Efes Antik Kenti kanalının denize çıkış yapıları, yat limanları ve tekne barınma yerleri bulunuyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı, tabiat parkları yatırımlarını içeren 6 proje için 365 milyon liralık bir bütçe ayırmış durumda.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise halk plajları gibi 7 proje için 332 milyon lira yatırım yapacak. 2025 yılına ait turizm sektörü yatırımlarının kuruluşlara göre dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

KGM: 14 proje - 840 milyon lira

14 proje - 840 milyon lira DOKAP: 3 proje - 450 milyon lira

3 proje - 450 milyon lira Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 9 proje - 388 milyon lira

9 proje - 388 milyon lira Tarım ve Orman Bakanlığı: 6 proje - 365 milyon lira

6 proje - 365 milyon lira Kültür ve Turizm Bakanlığı: 7 proje - 332 milyon lira

7 proje - 332 milyon lira Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 5 proje - 80 milyon lira

5 proje - 80 milyon lira Uludağ Alan Başkanlığı: 6 proje - 32 milyon lira

6 proje - 32 milyon lira GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: 1 proje - 30 milyon lira

1 proje - 30 milyon lira Kapadokya Alan Başkanlığı: 2 proje - 13 milyon lira

2 proje - 13 milyon lira KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: 2 proje - 3 milyon lira

TOPLAM: 55 proje - 2 milyar 533 milyon lira