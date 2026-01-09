A101'in Yeni CFO'su İbrahim Ersoy

A101, İbrahim Ersoy'u CFO | İcra Kurulu Üyesi olarak atadı. Ersoy, 20 yılı aşkın çok uluslu deneyimiyle finans ve sürdürülebilirlik yönetimine liderlik edecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:46
A101'in Yeni CFO'su İbrahim Ersoy

A101'in Yeni CFO'su İbrahim Ersoy Göreve Başladı

Atama ve kariyer geçmişi

A101 tarafından yapılan açıklamaya göre, İbrahim Ersoy yeni dönemde CFO | İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olan A101, üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Çok uluslu şirketlerde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Ersoy, kariyerine 2003 yılında FedEx Türkiye’de Finans Müdürü olarak başladı. Ardından Vodafone Türkiye’de üst düzey görevlerde yer aldı; bu süreçte şirketin yatırım kararları, stratejik iş geliştirme projeleri ve finansal sürdürülebilirlik alanlarında kritik katkılar sağladı. 2024 yılından itibaren ise Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Yeni görev kapsamı ve hedefler

Ersoy, A101’de geniş bir fonksiyonel yelpazeden sorumlu olacak. Yönetimine liderlik edeceği birimler arasında finans, mali işler, insan kaynakları, hukuk, iç denetim ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Ersoy’un liderliğinde, şirketin operasyonel süreçlerinde yüksek verimlilik sağlanması ve sürdürülebilir değer oluşturulması öncelikli hedefler arasında bulunuyor.

A101, güçlü liderlik yapısı ve kurumsal yönetim anlayışıyla büyümesini sağlam temeller üzerine oturtmayı amaçlıyor. Finansal sürdürülebilirlik, operasyonel altyapı ve müşteri deneyimini odağına alan şirket, yönetim kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirerek uzun vadeli büyüme vizyonunu hayata geçirmeye devam edecek.

A101’İN YAPTIĞI YENİ ATAMALAR DOĞRULTUSUNDA ÖNEMLİ BİR TRANSFER DAHA GERÇEKLEŞTİ. İBRAHİM ERSOY...

A101’İN YAPTIĞI YENİ ATAMALAR DOĞRULTUSUNDA ÖNEMLİ BİR TRANSFER DAHA GERÇEKLEŞTİ. İBRAHİM ERSOY YENİ DÖNEMDE CFO |İCRA KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREV ALACAK.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TT Ventures CES 2026'da Türk Girişimlerini Global Arenaya Taşıdı
2
A101'in Yeni CFO'su İbrahim Ersoy
3
Çarşı 2026 Balıkesir’de Açıldı: Kadın Emeğine Destek
4
Yeniköy Kemerköy Enerji, Çalışan Gazeteciler Günü'nde 2026 Vizyonunu ve Zeytin Çalışmalarını Paylaştı
5
Akbük'te İskeler Kaldırıldı: Kadın Balıkçılar Balıkçılığı Bırakıyor
6
İTO Başkanı Avdagiç, İş Dünyasının 2026 Beklentilerini Yılmaz’a Aktardı
7
Cevdet Yılmaz: Türkiye 23 Yılda Büyük Dönüşüm — 2026'da 1,7 Trilyon Hedefi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları