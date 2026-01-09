A101'in Yeni CFO'su İbrahim Ersoy Göreve Başladı

Atama ve kariyer geçmişi

A101 tarafından yapılan açıklamaya göre, İbrahim Ersoy yeni dönemde CFO | İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olan A101, üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Çok uluslu şirketlerde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Ersoy, kariyerine 2003 yılında FedEx Türkiye’de Finans Müdürü olarak başladı. Ardından Vodafone Türkiye’de üst düzey görevlerde yer aldı; bu süreçte şirketin yatırım kararları, stratejik iş geliştirme projeleri ve finansal sürdürülebilirlik alanlarında kritik katkılar sağladı. 2024 yılından itibaren ise Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Yeni görev kapsamı ve hedefler

Ersoy, A101’de geniş bir fonksiyonel yelpazeden sorumlu olacak. Yönetimine liderlik edeceği birimler arasında finans, mali işler, insan kaynakları, hukuk, iç denetim ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Ersoy’un liderliğinde, şirketin operasyonel süreçlerinde yüksek verimlilik sağlanması ve sürdürülebilir değer oluşturulması öncelikli hedefler arasında bulunuyor.

A101, güçlü liderlik yapısı ve kurumsal yönetim anlayışıyla büyümesini sağlam temeller üzerine oturtmayı amaçlıyor. Finansal sürdürülebilirlik, operasyonel altyapı ve müşteri deneyimini odağına alan şirket, yönetim kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirerek uzun vadeli büyüme vizyonunu hayata geçirmeye devam edecek.

