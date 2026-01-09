Yeniköy Kemerköy Enerji, Çalışan Gazeteciler Günü'nde 2026 Vizyonunu ve Zeytin Çalışmalarını Paylaştı

Yeniköy Kemerköy Enerji, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Yerel Basınla Buluştu

Yeniköy Kemerköy Enerji, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde yerel basın mensuplarıyla Yeniköy Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıda şirketin 2026 vizyonu paylaşıldı ve sahada yürütülen zeytin ağaçlarının taşınması çalışmalarına ilişkin kapsamlı teknik bilgilendirme yapıldı.

Şirket yetkililerinden mesajlar ve 2025 sonuçları

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, küresel düzeyde yanıltıcı bilginin riskine işaret ederek basının önemini vurguladı: "Yerel basın, bu coğrafyanın hafızasıdır. Bölgemizdeki tüm kritik süreçleri en yakından gözlemleyerek, tanıklık ederek, bölgenin nabzını tutuyor ve kamuoyunun doğru bilgilenmesini sağlıyorsunuz. Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına katkı sağlayan tüm gazetecilerin gününü içtenlikle kutluyorum."

Işık, şirketin 2025 performansına da değinerek, Yeniköy Kemerköy Enerji'nin geçen yıl Türkiye elektrik üretiminin yaklaşık %2,2'sini karşıladığını ve 500 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçtiğini belirtti. Enerjinin arz güvenliğindeki önemine dikkat çekerek, "Yerli linyit kaynaklarına dayalı üretimin, özellikle baz yük ihtiyacının karşılanmasında kritik bir fonksiyon üstleniyor. Santralin kesintisiz üretiminin yalnızca bölgesel değil, ulusal elektrik şebekesinin dengesi açısından da stratejik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Işık ayrıca, şirketin yenilenebilir enerji adımlarına da değinerek, "Kurulu gücü 42 megavat (MW) olacak güneş enerji santrali (GES) tesisimiz için ÇED olumlu kararı alındı" bilgisini paylaştı.

"2026 vizyonu: Planlı, bilimsel ve sürdürülebilir yaklaşım"

Burak Işık, şirketin 2026 vizyonunu özetleyerek bu yaklaşımın üretim ile doğal çevrenin birlikte ele alınmasına dayandığını belirtti: "Bugüne kadar enerji, maden ve çevrenin birbirine zıt iki kavram olmadığını anlatma sorumluluğuyla, bilimin öncülüğünde hareket ettik, bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Zeytin ağaçları taşıma uygulamalarına teknik açıklama

Toplantıda son dönemde kamuoyunda yer alan iddialara teknik çerçevede yanıt verildi. Işık, bu iddialara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu tür gerçek bilgiden uzak haberler sahadaki bilimsel çalışmaları gölgede bırakmayı amaçlıyor. Bizim yaklaşımımız çok net: Tüm uygulamalarımız kayıt altındadır, bilimsel verilere dayanır ve ilgili kamu kurumlarıyla üniversitelerin denetimine açıktır. Bu kurumların yanı sıra bağımsız bir kuruluş olan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) tarafından zeytin taşıma sürecimiz ayrıca paydaşlarımız adına izlenmektedir."

Sahadaki uygulamalara dair teknik detaylar da paylaşıldı: "Taşıma öncesinde ve taşıma sırasında, zeytin ağaçlarının zarar görmemesi için bordo bulamacı uygulaması yapılıyor. Bu uygulama, budama sonrası ağaçları mantar ve bakteri kaynaklı hastalıklara karşı korumak amacıyla tarımda uzun yıllardır kullanılan standart bir yöntem. Süreçte ayrıca besleyici bitkisel aktivatörlerle destekleme yapılıyor ve kaolin kaplaması ile ağaçların dış etkenlere karşı dayanıklılığı artırılıyor."

Üniversite destekli saha izleme ve yeni fidan çalışmaları

Işık, uygulamaların üniversitelerle iş birliği içinde izlendiğini vurguladı ve Ankara Üniversitesi ile yürütülen saha izleme bulgusunu paylaştı: "Daha önce aynı yöntemlerle taşınan 151 zeytin ağacının tamamının kök tuttuğu ve sürgün verdiği, üniversite ile yürütülen saha izleme çalışmalarıyla tespit edildi."

Ayrıca taşınan ağaçlarla birlikte sahadaki zeytin varlığının güçlendirilmesi amacıyla, "Taşınan her bir zeytin ağacı için yeni zeytin fidanları dikiliyor" uygulaması yürütüldüğü bildirildi.

Şeffaf iletişim ve yerel basınla devam eden diyalog

Buluşma, yerel basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı. Yeniköy Kemerköy Enerji yetkilileri, sahada yürütülen çalışmaların şeffaflık ilkesi doğrultusunda ele alındığını, kamuoyunun doğru ve düzenli biçimde bilgilendirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Şirket, önümüzdeki dönemde de yerel basınla temasını sürdürerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımına açık iletişim anlayışıyla devam edeceğini açıkladı.

