Beta Enerji, Toprak Razgatlıoğlu ile 'Güç Birliği'ni Yeniledi

Beta Enerji, dünya motosiklet sporlarında Türkiye’yi zirveye taşıyan Toprak Razgatlıoğlu ile sponsorluk iş birliğini 'Güç Birliği' sloganıyla düzenlenen imza töreniyle ikinci kez yeniledi.

Kampüs ve yatırım detayları

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., 2025 yılını Dünya Superbike Şampiyonluğu ile taçlandıran ve 2026 yılında MotoGP’de yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu ile sponsorluk anlaşmasını Adana’daki kampüsünde imzaladı. Adana’da 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve 2025 yılı itibarıyla ilk fazı devreye alınan kampüste; güç transformatörlerinden yüksek gerilim anahtarlama sistemlerine kadar uçtan uca üretim gerçekleştiriliyor. Tesisin 2026 yılı sonunda tam kapasite üretime geçerek Avrupa’nın en büyük enerji ekipmanları tesislerinden biri olması hedefleniyor. Kampüs, Endüstri 4.0 altyapısı, otomasyon, yapay zeka destekli izleme sistemleri ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla Beta Enerji’nin küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Yönetim kurulu mesajları

Yusuf Cenk Dağsuyu (Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı):

"Bugün burada sadece bir sponsorluk imzası atmıyoruz. Bugün burada bir hikayenin, ülke inancının imzasını atıyoruz. Kenan Sofuoğlu Supersports’da 6 kez dünya şampiyonu oldu. Gençlerin yolunu açtı. Toprak Razgatlıoğlu, zorluklardan kaçmadan, vazgeçmeden, her düştüğünde daha güçlü kalkarak MotoGP seviyesine ulaşmış bir sporcudur. Biz de sanayide gaza basmaya devam edeceğiz. Onun her zaman destekçisi olacağız"

Hakkı Mert Dağsuyu (Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü):

"Toprak ile geçen sene bir yola çıktık. Bu yolculukta ortak bir hedefimiz vardı. O hedefte Türk bayrağımızı dünyanın farklı ülkelerinde en başarılı şekilde dalgalandırmaktı. Çok şükür ki bu yolu, Toprak’ın pistlerdeki azmi, cesareti ve bizlerin de bazen ekran başında, bazen tribünlerdeki heyecanıyla dünya şampiyonu olarak tamamladık. Toprak’a şimdiden MotoGP’deki kariyeri için başarılar diliyorum. Beta Enerji, ürettiği enerji ekipmanı ürünlerini 6 kıtada 88’den fazla ülkeye ihraç eden, şu an içinde bulunduğumuz tesisin tam kapasite devreye alınmasıyla birlikte dünyadaki enerji pazarında en üst liglerde yer alacak bir şirkettir. Bizler, üretimde olduğu kadar toplumsal katkı alanında da sürdürülebilir değerler üretmeyi hedefliyor, ülkemizin yarınlarına yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyoruz."

Takım ve spor dünyasından destek

Kenan Sofuoğlu (Dünya Supersports Şampiyonu ve KNN54 Riders’ın kurucusu):

"Motor sporlarının resmi bir sponsoru yoktu. Beta Enerji ile geçen sene bir anlaşma imzaladık ve çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Toprak, Dünya Superbike Şampiyonluğu’nu aldı. Güzel şeyler başarıldı. Bu sadece bir sponsorluk değil, sporun tanınmasıyla alakalı da yatırım yapıldı"

Toprak Razgatlıoğlu (Dünya Superbike Şampiyonu):

"Beta Enerji ailesiyle bu yola devam etmek çok güzel. Geçen sene başlamıştı bu birliktelik, bu sene de bu yola devam etmek, fabrikayı görmek çok güzel. İnşallah daha çok birliktelik olur. 2026 sezonunu hep beraber güçlü bir şekilde tamamlamak istiyoruz"

Tören ve anlamlı buluşma

Konuşmaların ardından imza töreni düzenlendi. Törene Beta Enerji çalışanları ve gazeteciler de katıldı.

Öte yandan, İstanbul’da geçirdiği motosiklet kazası sonucu bedensel engelli kalan ve Beta Enerji Adana Engelliler SK’da basketbol oyuncusu olan Zeynep Dalkılıç ise toplantıda geçirdiği kazayı anlatıp, en büyük hayalinin Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ile tanışmak olduğunu söyledi. Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu, Zeynep’le yakından ilgilendi.

