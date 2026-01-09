Akbük'te İskeler Kaldırıldı: Kadın Balıkçılar Balıkçılığı Bırakıyor

Akbük Koyu'ndaki iskelelerin kaldırılmasıyla güvenlik riski artınca özellikle kadın balıkçılar mesleği terk ediyor; kooperatif yeni ahşap iskele talep ediyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:39
Muğla’nın dünyaca ünlü Gökova Körfezinde geçimlerini balıkçılıkla sağlayan Balıkçılar Kooperatifi üyeleri, Akbük Koyu’ndaki tüm iskelelerin kaldırılmasının ardından zor günler yaşıyor.

MUÇEV A.Ş. tarafından kaldırılan ahşap iskeleler sonrası, özellikle kadın balıkçılar teknelere binip inerken oluşan dalgalar ve can güvenliği riski nedeniyle balıkçılığı terk etmeye başladı. Güvenli bir tekne bağlama alanı bulunmaması, muhtemel kazaların önüne geçebilmek için birçok üreticiyi mesleği bırakmaya zorluyor.

Kadın balıkçılarda artan terk

Akbük Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatifi üyeleri, iskelelerin kaldırılmasının ardından denize açılmanın özellikle kış aylarında fırtına ve dalgalı havalarda daha tehlikeli hale geldiğini belirtiyor. Kooperatif, mesleğin sürdürülebilirliğinin korunması için acil önlem talep ediyor.

Kooperatifin talepleri

Balıkçılar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve mesleklerini sürdürmeleri için Akbük Koyu'nda teknelerin güvenli şekilde bağlanabileceği, uygun bir alana ahşap bir iskele yapılmasını istiyor.

Başkan Erhan Uysal'ın açıklamaları

Akbük Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Erhan Uysal şu açıklamayı yaptı:

"Biz burada 13 balıkçıyız. Bu 13 balıkçı aile balıkçısı olduğu için bizim eşlerimiz de balıkçılık yapıyor. Onlar şu anda bu işi yapamadıkları için, bazıları yaşlı, iskele olmadığı için botla bizim gibi çıkamıyorlar. Onlar da aile olarak mağdur. Üreticiyiz, üretmek istiyoruz, devletimize ekonomik olarak katkı vermek istiyoruz. Ama hava böyle kötü olduğu takdirde iskele de olmayınca teknelerimizi yavaş yavaş satışa çıkarıp bu işi bırakacak insanlarımız çok fazlalaşmaya başladı. Şu anda normalde 13 teknenin 10’u denizde olması lazım bu havada. Bir tekne var o da ben. Başka tekne yok. Üç ay önce, kendimiz yıktık iskeleleri. Yoksa cezai işlem uygulanacaktı. Onun için cezai işlem uygulanmaması için kendimiz yıktık. Ama yerine kesinlikle bir şey yapılmadı. Havanın durumunu görüyorsunuz. Gelirken tekne ile ne kadar zor dudumda kaldık. Ayrıca ben normalde eşimle balıkçılık yapıyorum. Kardeşimle gitmek durumunda kalıyorum. Onun ayrı bir teknesi var. Teknemizin birini çalıştırabiliyoruz. İkisini çalıştıramıyoruz şu durumda. Normalde ben bu havada olsaydım eşimle beraber. Bir buçuk yaşında da kızım var mecburen. Hani bu botla tekneyi onları çıkartıp geri indirmem mümkün değil. Onun için biz de burada yetkililerin bir yardımını bekliyoruz. Çok mağdur durumdayız. Topraklar bir yere küçük, bizim tekneye yetecek kadar bir iskele olur, barınak olur. Onlar devletimizin bilgisi dahilinde onlar nasıl uygun olacaksa, bize de mağdur etmeyecek şekilde, onlar da mağdur olmayacak şekilde bir iskele, barınak herhangi bir şey bizim talebimiz bu"

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

