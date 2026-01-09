Rahmi M. Koç ATO'da: Koç Holding'in Ankara ve Türkiye'ye Katkıları

ATO Başkanı Gürsel Baran, Rahmi M. Koç ve Semahat Arsel’i ağırladı; Koç Holding’in sanayi, müzecilik, eğitim ve kültüre katkıları Ankara ve Türkiye için değerli.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:46
Ziyaret ve tarihçe

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Koç Holding Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi M. Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i ATO'da ağırladı. Ziyarette ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Baran, Koç Ailesi ile ATO arasındaki köklü bağa dikkat çekerek merhum Vehbi Koç'un Türk iş dünyası ve Ankara ticaret hayatındaki tarihsel rolünü vurguladı. Koç Grubu’nun hikayesinin yaklaşık bir asır önce Ulus’ta, Vehbi Koç’un çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ileri görüşlülüğüyle başladığını hatırlattı.

Vehbi Koç'un ATO’da toplam 18 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığını belirten Baran, Ulus’taki Oda binasının inşasında ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kuruluş fikrinin hayata geçirilmesinde Vehbi Koç’un öncü rol üstlendiğini ifade etti.

Baran'ın değerlendirmesi

Baran, Koç Ailesi’nin Ankara’ya kazandırdığı projelere değinerek, Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi başta olmak üzere sanayi tarihinin kayıt altına alınmasına ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların Başkent açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti. Ayrıca Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi girişimlerin Ankara’nın yalnızca idari değil; fikri ve kültürel bir merkez olma kimliğini de güçlendirdiğini vurguladı.

Baran, ziyaret sırasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Merhum Vehbi Koç’tan devraldığı bayrağı daha da yukarılara taşıyarak Koç Holding’i ülkemizin gurur kaynağı küresel bir marka haline getiren Rahmi M. Koç, babasının iz bıraktığı Ankara Ticaret Odası’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu bugün kısa süreliğine de olsa, şereflendirdi. Rahmi M. Koç’un sanayiden müzeciliğe, eğitimden kültürel mirasın korunmasına uzanan çok yönlü katkıları, yalnızca Ankara için değil, ülkemizin kalkınma yolculuğu açısından da son derece değerli. Semahat Arsel’in özellikle kültür, sanat ve toplumsal sorumluluk alanlarında ortaya koyduğu öncü yaklaşım ise topluma dokunan, gelecek kuşaklara ilham veren güçlü bir miras niteliği taşıyor. Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle, üretimi, girişimciliği, kültürü ve eğitimi bir arada ele alan bütüncül bir kalkınma anlayışının ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha görme imkanı bulduk. Ankara Ticaret Odası olarak, ülkemize uzun yıllar emek vermiş, değer katmış Rahmi M. Koç ile Semahat Arsel’i Odamızda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum".

Ziyaret sırasında Rahmi M. Koç, babasının görev yaptığı ATO Yönetim Kurulu Başkanlığı makamında koltuğuna oturarak bir anı fotoğrafı çektirdi.

Programa, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali İhsan Güçlü, Ali Yıldız, Halil İlik, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Yasin Özyolu ile ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ve Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudak ile İbrahim Tırpancı de katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları