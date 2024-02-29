25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

Carrefoursa marketler, her hafta Carrefoursa karta özel olarak birçok indirime imza atarken bu sefer Carrefoursa kart ile 25 TL ve üzeri alışveriş yapacak olan vatandaşların yüzlerini güldürecek kampanyayı başlattı. Kampanya doğrultusunda dilerseniz Carrefoursa market şubelerinden dilerseniz de Carrefoursa online üzerinden yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimden yararlanabilirsiniz. Uygun fiyatlar ve birbirinden farklı ürünlere satın alıp sepete eklemek istiyorsanız muhakkak Carrefoursa marketlerin başlattığı bu kampanyayı kaçırmayın!

25 TL VE ÜZERE ALIŞVERİŞLERDE ŞAMPUAN, HAVLU KAĞIT, BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI HEPSİ İNDİRİMLİ SATIŞTA

Carrefoursa marketlerde, Carrefoursa karta özel olarak satışa çıkartılan indirimli ürünlerden yararlanmak istiyorsanız şanslı gündesiniz! Carrefoursa karta özel olarak 25 TL ve üzeri alışverişlerde birçok ürün yarı fiyatına gelecek. Kampanya doğrultusunda şampuanlar 79,90 TL’ye, duş jelleri 79,90 TL’ye, dev rulo 54,90 TL’ye, yumuşatıcı 50 TL’ye, sütlü sabun 2 x 90 g 32,90 TL’ye düşüyor. Bu ürünün yanı sıra bulaşık makinesi tableti 50 yıkama 230 TL’ye, 100’lü 200 g çay 99,90 TL’ye, 6 x 330 ml soğuk çaylar ise 90 TL’ye düşüyor. Sizler de indirimli fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız Carrefoursa karta sahip olmanız yeterli olacak. İşte 25 TL ve üzeri indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünler…