25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

Carrefoursa marketler, her hafta Carrefoursa karta özel olarak birçok indirime imza atarken bu sefer Carrefoursa kart ile 25 TL ve üzeri alışveriş yapacak olan vatandaşların yüzlerini güldürecek kampanyayı başlattı. Kampanya doğrultusunda dilerseniz Carrefoursa market şubelerinden dilerseniz de Carrefoursa online üzerinden yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimden yararlanabilirsiniz. Uygun fiyatlar ve birbirinden farklı ürünlere satın alıp sepete eklemek istiyorsanız muhakkak Carrefoursa marketlerin başlattığı bu kampanyayı kaçırmayın!
25 TL VE ÜZERE ALIŞVERİŞLERDE ŞAMPUAN, HAVLU KAĞIT, BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI HEPSİ İNDİRİMLİ SATIŞTA
Carrefoursa marketlerde, Carrefoursa karta özel olarak satışa çıkartılan indirimli ürünlerden yararlanmak istiyorsanız şanslı gündesiniz! Carrefoursa karta özel olarak 25 TL ve üzeri alışverişlerde birçok ürün yarı fiyatına gelecek. Kampanya doğrultusunda şampuanlar 79,90 TL’ye, duş jelleri 79,90 TL’ye, dev rulo 54,90 TL’ye, yumuşatıcı 50 TL’ye, sütlü sabun 2 x 90 g 32,90 TL’ye düşüyor. Bu ürünün yanı sıra bulaşık makinesi tableti 50 yıkama 230 TL’ye, 100’lü 200 g çay 99,90 TL’ye, 6 x 330 ml soğuk çaylar ise 90 TL’ye düşüyor. Sizler de indirimli fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız Carrefoursa karta sahip olmanız yeterli olacak. İşte 25 TL ve üzeri indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünler…
- Neutrogena El Kremi Parfümlü 75 Ml 39,00 TL
- Neutrogena 75ml El Krem Parfümsüz 75 Ml 39,00 TL
- Johnson's Baby Sütlü Sabun 2 x 90 g 32,95 TL
- Vernel Max Konsantre Sıvı Çamaşır Yumuşatıcısı Gül 960 ml 50,00 TL
- Solo Kağıt Havlu Dev Rulo 1=8 54,90 TL
- Le Petit Marseillais Şeftali Ve Nektarin Duş Jeli 400 ml 79,90 TL
- Le Petit Marseillais Duş Jeli Vanilya Sütü 400 ml 79,90 TL
- Le Petit Marseillais Duş Jeli Lavanta Balı 400 ml 79,90 TL
- Le Petit Marseillais Duş Jeli Mandalina Limon 400 ml 79,90 TL
- Le Petit Marseillais Men Zencefil & Selvi Duş Jeli 400 ml 79,90 TL
- Le Petit Marseillais Duş Jeli Akdeniz Çileği 400 ml 79,90 TL
- Le Petit Marseillais Miner Ve Sedir Ağacı Duş Jeli 400 ml 79,90 TL
- Le Petit Marseillais Ardıç Ağacı Ve Füjer Duş Jeli 400 ml 79,90 TL
- Colgate Plax Nane Ferahlığı Plağa Karşı Ağız Bakım Suyu 500 ml 76,95 TL
- Finish Quantum Özel Seri 50 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti 230,00 TL
- Lipton Doğu Karadeniz Bardak Poşet 100'lü 200 Gr 99,90 TL
- Fuse Tea Soğuk Çay Limon Aromalı İçecek 6x330 ml Kutu 90,00 TL
- Fuse Tea Soğuk Çay Şeftali Aromalı İçecek Kutu 6x330 ml 90,00 TL
- Fuse Tea Soğuk Çay Mango Ananas Aromalı İçecek Kutu 6x330 ml 90,00 TL
- Fuse Tea Soğuk Çay Karpuz Aromalı İçecek Kutu 6x330 ml 90,00 TL
- Vernel Max Konsantre Sıvı Çamaşır Yumuşatıcısı Nergiz Çiçeği & Lavanta 960 ml 50,00 TL
- Head & Shoulders Şampuan Kadınlara Özel Dökülme Karşıtı 250 ml 59,90 TL
- Head & Shoulders Şampuan 250 ml Klasik Bakım 59,90 TL
- Head & Shoulders Şampuan 250 ml Mentol Ferahlığı 59,90 TL
- Le Petit Marseillais Frambuaz Ve Şakayık 400 ml 79,90 TL
- Fuse Tea Kavun Çilek 6x330 ml 90,00 TL