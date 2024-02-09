28 bin TL'si olan Togg sahibi olabilecek! Bu fırsat şaka değil gerçek

Togg, kendi otomobil modeli T10X için özel finansman seçeneklerini duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Ziraat Bankası ile iş birliği yaparak T10X alıcılarına yüzde 50'ye varan kredi desteği sunuyor. Bu destekle birlikte, 1 milyon 432 bin 600 lira başlangıç fiyatına sahip T10X modeli için 716 bin 300 liralık kredi imkanı ortaya çıkıyor. Sunulan kredi, uygun faiz oranları ve 36 ay vade seçeneğiyle Togg'a sahip olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Togg'un Gemlik Kampüsü'nde üretilen araçlar, sipariş üzerine en fazla 2 ay içinde teslim ediliyor. Bu hızlı teslimat süresi, Togg T10X'e olan talebi daha da artırıyor. Ayrıca, finansman paketi kapsamında Togg T10X için aylık 28 bin 405 lira taksit ödemesi yapılabiliyor. Bu finansman planı, diğer taşıt kredilerine kıyasla rekabetçi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.





Türkiye'nin yerli otomobil girişimi, 2018 yılında başlatıldı ve TOGG markası altında Türkiye'de üretilecek tamamen elektrikli ve otonom sürüş özelliklerine sahip otomobilleri içermektedir.

TOGG'un planları arasında SUV, sedan ve hatchback modelleri bulunmaktadır. Bu otomobiller, sürücülerin ve yolcuların elektrikli araç teknolojisinin avantajlarından yararlanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu projenin Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yerli üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırmaya yönelik bir girişim olduğu belirtilmiştir.

TOGG'un hedefleri arasında sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da rekabet edebilir bir şekilde varlık göstermek bulunmaktadır. Elektrikli otomobil teknolojisi, çevre dostu sürdürülebilir bir ulaşım çözümü sunma potansiyeli taşıdığı için küresel olarak önemli bir konu haline gelmiştir.

Proje kapsamında, TOGG'un otomobilleri sadece elektrikli olmakla kalmayıp aynı zamanda otonom sürüş yeteneklerine de sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, gelecekteki mobilite trendlerine uyum sağlama ve kullanıcılarına daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunma amacını taşımaktadır.

Bu yıl içinde toplam 60 bin adet T10X üretilmesi hedeflenirken, firma üretim kapasitesini talebe göre artırabilme esnekliğine sahip. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik cazip finansman seçenekleri, yerli otomobil T10X'e olan ilgiyi daha da artırıyor. Togg, bu adımıyla Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir dönemi başlatma hedefini sürdürüyor.