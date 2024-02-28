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29 Şubat gelmeden başvuruları tamamlayın! Öğrencilere 1200 TL burs desteği için son şans!

Öğrencilere büyük fırsat! 1200 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:13
29 Şubat gelmeden başvuruları tamamlayın! Öğrencilere 1200 TL burs desteği için son şans!

Öğrencilerin yüzü gülecek! 1200 TL ödemeler için hemen başvurularınızı yapın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE 1200 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok anlamda maddi destek vermeye devam ediyor. Bakanlık ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanabilmesi için yeni bir destek ödemesi planlıyor. Şubat ayında ortalama olarak 5 bin 330 TL hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bakanlık ve birçok belediye ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masrafları için destek ödemesi yapıyor. 

öğrencilere 1200 tl destek

Belediyelerin destek ödemeleri sosyal medya hesaplarından ve internet siteleri üzerinden vatandaşla paylaşılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ilde ikamet eden ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencilerinden Nurdağı ve Islahiye ilçelerindeki 4646 lise öğrencisine 600 TL, 2 bin 647 üniversite öğrencisine 1200 TL, Gaziantep merkezde bulunan 11. ve 12. sınıf lise öğrencilerine 1200 TL eğitim desteği veriyor. Toplam 70.417.200 TL eğitim desteği hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Şubat ayıyla birlikte Bakanlık ve birçok belediye ihtiyaç sahibi vatandaşların eğitim masraflarının karşılanabilmesi için eğitim destek ödemelerini paylaşmaya devam ediyor. Başvurularla ilgili detaylı bilgiler resmi internet siteleri üzerinden paylaşılıyor. 

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