Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,4 0,14%
EURO
34,56 0,33%
ALTIN
2.444,01 0,72%

3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı! Başvurular yeniden açıldı

Ziraat Bankası, VakıfBank ile Halkbank, meclis onayının ardından 50 bin TL kredi dağıtmaya başlıyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:59
3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı! Başvurular yeniden açıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onay verdiği ve Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanan yeni ödemelerin emekli vatandaşlar için olumlu gelişmelerin kapısını aralayacağı söyleniyor. Devlet destekli bu kampanyalar sonrası Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank emeklilere özel nakdi kredi imkanı sunacak. Söz konusu adım, emeklilerin ihtiyaçlarına hem hızlı hem de kolay çözüm bulmayı amaçlıyor.

1. Hızlı başvuru olanağı

Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank aracılığıyla emekli maaşı alan herkes internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor. Bu sayede vatandaşlar kredi başvurularını her zaman ve her yerde tamamladıktan sonra acil nakit ihtiyaçları için çözüm bulabiliyorlar.

2. Önceki borçları geri ödeme imkanı

Daha öncesinde bankalardan ihtiyaç kredisi ya da kredi kartı ödemesi almış vatandaşlar da bu promosyonlardan yararlanabiliyor. Ayrıca 50.000 TL ve üzeri kredi kullanmak isteyenlere özel promosyonlar düzenlenerek borç ödeme, ev tadilatı, düğün, sünnet gibi farklı ihtiyaçlara uygun ödeme seçenekleri sunuluyor.

3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı

3. Uygun fiyatlı tüketici finansmanı imkanı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emeklilik müşterilerine uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu sayede vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını düşük maliyetle karşılayabiliyor ve geri ödemelerini sorunsuz gerçekleştirebiliyor.

4. Maaş ödeneği

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, VakıfBank ya da Halkbank aracılığıyla almıyorsanız öncelikle emekli maaşınızı bankalara havale ederek bu promosyonlardan yararlanabilirsiniz. Maaş transferleriniz sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecek, yeni avantajlardan hemen yararlanmaya başlayacaksınız.

5. Devlet destekli kampanyaların ölçeği büyüyor

Devlet destekli bu promosyonlar sadece emeklileri değil ayrıca bu bankalardan daha önce kredi kullanmış olan kişileri de hedef alıyor. Bu da daha önce bu bankalarla finansal işlem yapmış herkesin yeni kredi seçeneklerinden rahatlıkla yararlanabileceği anlamına geliyor.

İLGİLİ HABERLER

Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak

KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
2
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
5
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
6
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
7
Altın fiyatları pat diye düşüşe geçecek! Altın kahini net tarih verdi

3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı! Başvurular yeniden açıldı

Eşten dosttan borç istemeye son! Vakıfbank tek başvuruya 10.000 TL kredi veriyor!

15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Bu otomobil sadece 370 bin TL! Devlet elindeki araçları ucuza satışa çıkardı

Akbank promosyonu ile kapış kapış kapıyor! 35.750 Nisan ayında ödeniyor

KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak

Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

IBAN numarası olana Müjde! 25 Nisan'da 1.000 TL ödenecek

Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor