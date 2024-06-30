30 Haziran'a kadar hemen başvurun! 4A 4B emeklisine 11.400 TL can suyu ödemesi!

Bu haber yazımızda emekliler için sunulan maddi destek imkanlarından biri olan Ziraat Bankası 10.100 tl nakit kredi imkanını paylaşacağız...

Ziraat Bankası 10.100 TL Nakit Kredi Nedir?





Ziraat Bankası, emeklilerin acil finansman ihtiyaçlarına yönelik özel bir kredi ürününü hizmete sundu. Bu kredi özellikle emekliler için hazırlanmıştır ve basit başvuru süreci ve hızlı onay süreciyle dikkat çekmektedir. İlgilenen müşteriler kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesinden uygun faiz oranlarına ulaşarak kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru üzerine para, başvuru sahibinin hesabına derhal aktarılacaktır.

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler Neler?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Belgelenebilir şekilde emekli maaşı almak.

Banka tarafından istenebilecek diğer belgeleri eksiksiz olarak sunmak.

Başvurulması durumunda emeklilik evrakları, kimlik belgesi, gelir durumu evrakları gibi temel kağıtların yanınızda bulunması gerekmektedir.