Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Vatandaşlar özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan indirimlere bir hayli yakından takip ediyor. Yumurta, yoğurt, çay gibi ürünler vatandaşların sofralarından eksik etmediği ve sürekli yenisini satın almak durumunda kaldığı ürünlerin arasında en başta yer alırken, Çağdaş marketler vatandaşların bu ihtiyacına cevap verdi. 12 16 Şubat tarihleri arasında başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla 30’lu yumurtayı 89 TL’ye kadar düşürdü. İşte Çağdaş marketler indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünlerin detayları….

30’LU YUMURTA 89 TL, 500 GRAM ÇAY 59 TL’YE SATIŞTA

Çağdaş marketler, 12 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda vatandaşların muhakkak mutfakta vazgeçilmez ürünlerinden olan L boy 30’lu yumurtayı 89,90 TL’ye satışa çıkarttı. Bu ürünün yanı sıra Lipton Yellow Label çay 500 gram 59,90 TL’ye, Sarelle kakaolu fındık kreması 350 gram 59,50 TL’ye satışta olacak. Uno çok tahıllı ekmek, kakaolu süt, yoğurt, donuk patates gibi ürünler de Çağdaş marketlerin temel gıda ürünlerinde başlattığı kampanyasında yer alan bazı ürünlerden.





40’LI TUVALET KAĞIDI 179 TL’YE DÜŞÜYOR

Çağdaş marketler, temel gıda ürünlerinin yanı sıra temel hijyen ürünlerinde de indirim kampanyasına imza attı. Familia marka tuvalet kağıdını 40’lısını 179,90 TL’ye, Finish Quantum tablet 30’luyu ise 165,90 TL’ye satışa çıkardı. Yine şampuan, katı sabun, vileda kovası gibi ürünleri de uygun fiyatlarla satın almak isteyenler, Çağdaş marketlere 16 Şubat 2024 tarihine kadar uğrayabilir.