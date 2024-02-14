Bist 100
9.022,25 0%
DOLAR
30,75 0,12%
EURO
32,92 0,01%
ALTIN
1.968,32 0,04%

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Temel gıda ürünleri arasında en fazla tercih edilen yumurta da indirim bekleyen vatandaşlara harika haber Çağdaş marketlerden duyuruldu. Çağdaş marketler büyük boy yumurtayı 89 TL’ye kadar düşürdü. 12 16 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda tuvalet kağıdı, bulaşık makinesi deterjanı, çay gibi ürünler de uygun fiyatlarla satışta.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 12:42
Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Vatandaşlar özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan indirimlere bir hayli yakından takip ediyor. Yumurta, yoğurt, çay gibi ürünler vatandaşların sofralarından eksik etmediği ve sürekli yenisini satın almak durumunda kaldığı ürünlerin arasında en başta yer alırken, Çağdaş marketler vatandaşların bu ihtiyacına cevap verdi. 12 16 Şubat tarihleri arasında başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla 30’lu yumurtayı 89 TL’ye kadar düşürdü. İşte Çağdaş marketler indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünlerin detayları….

30’LU YUMURTA 89 TL, 500 GRAM ÇAY 59 TL’YE SATIŞTA

Çağdaş marketler, 12 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda vatandaşların muhakkak mutfakta vazgeçilmez ürünlerinden olan L boy 30’lu yumurtayı 89,90 TL’ye satışa çıkarttı. Bu ürünün yanı sıra Lipton Yellow Label çay 500 gram 59,90 TL’ye, Sarelle kakaolu fındık kreması 350 gram 59,50 TL’ye satışta olacak. Uno çok tahıllı ekmek, kakaolu süt, yoğurt, donuk patates gibi ürünler de Çağdaş marketlerin temel gıda ürünlerinde başlattığı kampanyasında yer alan bazı ürünlerden.

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

40’LI TUVALET KAĞIDI 179 TL’YE DÜŞÜYOR

Çağdaş marketler, temel gıda ürünlerinin yanı sıra temel hijyen ürünlerinde de indirim kampanyasına imza attı. Familia marka tuvalet kağıdını 40’lısını 179,90 TL’ye, Finish Quantum tablet 30’luyu ise 165,90 TL’ye satışa çıkardı. Yine şampuan, katı sabun, vileda kovası gibi ürünleri de uygun fiyatlarla satın almak isteyenler, Çağdaş marketlere 16 Şubat 2024 tarihine kadar uğrayabilir.

İLGİLİ HABERLER

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Antalya Büyükşehir’de Zabıta Memuru Olmak İsteyenlere Müjde! 60 KPSS Yeterli

Antalya Büyükşehir’de Zabıta Memuru Olmak İsteyenlere Müjde! 60 KPSS Yeterli

15 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

15 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi
2
Tapusu olup bunu yapmayan dizlerini dövecek! Bu hak bir daha verilmeyecek
3
24 ay vadeyle 314 muhtelif arsa satışa çıkartılacak! O ilde olanlar yaşadı
4
Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü
5
Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı
6
En düşük tuvalet kağıdının yeri bulundu! 19 Şubat’a kadar 149 TL’den alabileceksiniz
7
Ayçiçek yağında indirim bekleyenlere müjde! Komili marka Ayçiçek yağı indirime girdi

PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Her gün hapır hupur yiyoruz! Meğer cildi 10 yaş birden yaşlandırıyormuş

Akaryakıt zammına bankalar dur dedi! Sadece 2 gün geçerli: 4,5 LT bedava yakıt alacaksınız

O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Kahvaltısız güne başlamayanlar dikkat! Bu saatler arasında yapmak ömrünüze 20 yıl katacak!

15 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Antalya Büyükşehir’de Zabıta Memuru Olmak İsteyenlere Müjde! 60 KPSS Yeterli