30’lu yumurta 89, 40’lı tuvalet kağıdı 159 TL’ye düşüyor! Neye el atsanız 18 Şubat’a kadar indirimde

Uygun fiyatlarla market ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler resmen yaşadı. Herkes A101, Bim, Şok gibi marketlerden indirim beklerken; bu sefer uygun fiyatlı indirim kampanyası Arden marketlerden geldi. 9 Şubat itibari ile başlatmış olduğu yeni aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı temel gıda ve temel hijyen ürünlerini satışa çıkardı. 18 Şubat tarihine kadar devam edecek bu aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Tuvalet kağıdı, çay, yumurta, pirinç, yüzey temizleme havlusu, kaşar peyniri, yoğurt, tereyağı hepsi uygun fiyatlarla Arden süper marketlerde 9 Şubat tarihiyle indirime girdi.

30'LU YUMURTA 89, 2 KG PİRİNÇ 49, 1 KG ÇAY İSE 99 TL’YE DÜŞÜYOR

Arden Market’in 9 Şubat Cuma bugün itibarıyla başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda Anadolu vitamin yumurta 30’lu 109,95 TL’den 89,95 TL’ye, Başhan osmancık pirinç 2 kg 79,95 TL’den 49,95 TL’ye, Karçay hanedan 1000 gr 119,95 TL’den 99,95 TL’ye düşüyor. Bu ürünlerin yanı sıra temel gıda ürünlerinde Piliç, sucuk, tavuk döner, donuk mantı, kasap köfte, çizik zeytin, Trabzon tereyağı, eski kaşar, Anadolu gibi ürünlerde uygun fiyatlarla satışta olacak.

40’LI TUVALET KAĞIDI 159 TL, YÜZEY TEMİZLEME HAVLUSU İSE 29 TL’YE DÜŞÜYOR

Tuvalet kağıdında indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Arden marketlerden verildi. Arden marketler 18 Şubat Pazar gününe kadar Aqua tuvalet kağıdı üç katlı ürününü 209,95 TL’den 159,95 TL’ye satacak. Bu ürünün yanı sıra yüzey temizleme havlusu da 44,95 TL’den 29,95 TL’ye düşecek. Tuvalet kağıdı ve temizlik havlusunun yanı sıra kağıt havlu, toz çamaşır deterjanı, sıvı bulaşık deterjanı, bebek bezi çeşitleri, sıvı sabun çeşitleri, katı sabun çeşitleri gibi ürünleri satın almak istiyorsanız; Arden marketlerde indirimli şekilde ürünleri satın alabilirsiniz.















