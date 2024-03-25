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31 Mart sonrası bu ürünlere zam kapıda! Stok yapmayan zamdan nasibini alacak

Başkent Üniversitesi'nden finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, seçim sonrası tüketiciyi olumsuz etkileyebilecek bir gelişmeyi açıkladı. KDV oranı olan ürün ve hizmetlere zam yapılacağını belirten Prof. Dr. Babuşçu, vatandaşları bu olası artışlar konusunda uyardı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 25.03.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 07:08
31 Mart sonrası bu ürünlere zam kapıda! Stok yapmayan zamdan nasibini alacak

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı üzerinden seçim sonrası potansiyel KDV artışıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Babuşçu'nun paylaşımı şu şekilde:

 

PROF. DR. ŞENOL BABUŞÇU'NUN UYARILARI: ZAMLAR GELİYOR MU?

Tüketicilerin seçim sonrası olası KDV artışlarına karşı hazırlıklı olmaları ve bütçelerini bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak yönetmeleri önemlidir. Ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek ve mali planlamalarını güncellemek, vatandaşların bu süre

"Şu anda yüzde 10 KDV uygulanan bazı ürün ve hizmetler, seçim sonrası yüzde 20 KDV ile karşı karşıya olabilir. Bu kapsamda dikkat çeken ürün ve hizmetler şunlardır:

Tekstil ürünleri,

Giyim ürünleri,

Çanta ve bavul gibi eşyalar,

Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri gibi temel hijyen ürünleri,

Kültürel etkinlikler arasında tiyatro, sinema ve müze ziyaretleri,

Konaklama hizmetlerini içeren otel gibi tesisler,

Yeme-içme sektöründe sunulan hizmetler.

Tüketicilerin seçim sonrası olası KDV artışlarına karşı hazırlıklı olmaları ve bütçelerini bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak yönetmeleri önemlidir. Ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek ve mali planlamalarını güncellemek, vatandaşların bu süreçte daha sağlam bir finansal zeminde olmalarını sağlayacaktır."

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