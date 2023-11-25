ÖTV ayarı sonrası otomobil fiyatları çakıldı! Bayiler 500.000 TL'lik indirim sonrası araç yetiştiremedi!

Elektrikli araçlara ilişkin ÖTV düzenlemelerinin yayınlandı. Peki araç fiyatlarındaki düşüş ne kadar? İstanbul Otomobil Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel sık sorulan soruları yanıtladı.

OTOMOBİLLERDE 500.000 LİRALIK DÜŞÜŞ

Otomobil fiyatlarında özel tüketim vergisine ilişkin özel bir duyuru yapıldı. Türkiye'de son aylarda ortaya çıkan elektrikli otomobiller 1,5 milyon ile 1,6 milyon TL arasında değişen fiyatlarla piyasaya çıkıyor. Bu alt fiyat aralığındaki otomobillerde bazı fiyat artışları yaşanabilir. %40'lık dilimde bulunan ve %10'luk ÖTV dilimine girecek modellerde 500.000 liraya kadar düşüş yaşanacak. Yeni karara göre, motor gücü 160kW'ı aşmayan elektrikli araçlara yönelik yüzde 10'luk vergi matrahının üst sınırı yüzde 16 artırılarak 1,45 milyon TL'ye çıkarıldı. 160 kW'ın üzerindeki araçlarda ÖTV matrahında değişiklik yapılmayacak. Ülkemizde satılan 16 otomobil markasının 29 elektrikli modeli %10 ÖTV sınırı dahilindedir. Baremin üst limitindeki artış nedeniyle bazı araçlara vergi indirimi de uygulanabilir, bu da yüksek dereceli araçların daha düşük dereceli araçlara indirilmesine neden olacaktır. %10’luk baremin üst limitinin artırılmasıyla bir üst baremde bulunan Hyundai Ioniq 5 4X2 125KW ve Mercedes EQA 4X2 modelleri %10’luk dilime düşmüş oldu. Gelecek haftalarda vergi matrah arttırımdan dolayı bu iki modelde %20 düşüş görülebilir. Hyundai Ioniq 5 4X2 modeli için fiyatlar ortalama 1milyon 800 bine kadar düşebilir. Marka bu indirimi kendi kampanyasıyla desteklerse bu değer 1 milyon 700 bin- 1 milyon 725 bine kadar inebilir. Şu anda güncellenen yüzde 10 aşamasındaki araçlar bu anlamda indirim alamayacak. Fakat bir marka, güncel üst limitinin biraz üzerinde fiyatlandırılan araçlar için bir tür indirim sunuyorsa ve o araç daha düşük bir vergi dilimine giriyorsa o dönemde çeşitli modellerde vergiye dayalı indirimler mevcut olabilir. Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin fiyatı yaklaşık 950 bin liradan başlamakta ve genel olarak Crossover otomobiller, SUV'lar ve Hatchback otomobilleri kapsıyor. 2023 senesi ek bütçesiyle hedeflenen ÖTV satışları 10'uncu aydan itibaren büyük oranda gerçekleşti. Piyasadaki elektrikli araç sayısının hızla artmasıyla birlikte bu sektörde modernizasyon ihtiyacı fark edilmiş ve temellendirme çalışmaları yapılmıştır. Ancak pazarımızdaki talebin düşük olması ve hedeflenen ÖTV değerlerine ulaşılması nedeniyle içten yanmalı motorla donatılmış araçlarda kısa vadede herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Gelecek yılın hedefleri, Türkiye'nin ekonomi politikası ve pazarımızdaki talep durumu ileriye dönük belirleyici faktörler olacaktır. Genel olarak özel tüketim vergisine ilişkin beklentilerimiz kademeli bir özel tüketim vergisi sisteminden ziyade sürdürülebilir, uygun koşullar ve önkoşullar sağlandığında tüm sektör temsilcileriyle oluşturulan fikir birliği doğrultusunda iyi uygulamaların benimsenmesidir. Bazı elektrikli otomobil fiyatları aşağıdaki gibidir:





BYD Atto 3 Desing – 1 milyon 590 bin lira

Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold - 1 milyon 436 bin lira

Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold - 1 milyon 497 bin 400 lira

Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 969 bin lira

Fiat 500e La Prima by Bocelli HB - 87kW - 1 milyon 347 bin 900 lira

Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1 - 87kW - 1 milyon 379 bin 900 lira

Fiat 500e La Prima by Bocelli Cabrio - 87kW - 1 milyon 411 bin 900 lira

Hyundai KONA 100kW - Progressive - 1 milyon 390 bin lira

Hyundai Ioniq 6 - 111 kW 4x2 Progressive - 1 milyon 640 bin lira

Jeep Avenger 115KW Summit - 1 milyon 563 bin 750 lira

Kia Niro EV - 204 PS Otomatik - 1 milyon 595 lira

Leapmotor T03 80 kW - 995 bin lira

MG ZS EV Luxury - 156 PS - 72.6 kWsa - 1 milyon 649 bin lira

MG4 Comfort, 170 PS, 51 kWsa - 1 milyon 299 bin lira

MG4 Luxury, 204 PS, 64 kWsa - 1 nmilyon 519 bin lira

MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 1 milyon 418 bin 351 lira

Opel Corsa Elektrik 100 kW GS - 1 milyon 175 bin 900 lira

Opel Astra Elektrik - 115 kW - Ultimate - 1 milyon 599 bin 900 lira

Opel Mokka Elektrik 100 kW Ultimate - 1 milyon 493 bin 900 lira

Yeni Peugeot E-308 GT 115kW, 1.565.000 lira

Peugeot e-2008 GT 115kW - 1 milyon 580 bin lira

Renault Zoe Intense R135 - 1 milyon 348 bin 900 lira

Renault MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp - 1 milyon 499 bin lira

Renault MEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp - 1 milyon 633 bin lira

Skywell ET5 ET-5 LR Legend - 1 milyon 655 bin lira

Seres 3 Elektrikli SUV - 2022 model - 1 milyon 585 bin 368 lira