4000 TL'den az taksitle konut sahibi olun! TOKİ o illere duyurdu

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenler için müjdeli bir haber var! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, TOKİ (Toplu Konut İdaresi), 5 ilde toplamda 2,134 konutun satışına başladı. Bu yeni proje kapsamında, vatandaşlar uygun fiyatlarla 2+1 ve 3+1 evlere başvuruda bulunabilecekler.

Başvurular, E Devlet üzerinden alınmaya başlandı ve projeye katılmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmaları gibi koşulları sağlamaları gerekiyor.

Projenin bulunduğu il sınırları içinde en az bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olma veya il nüfusuna kayıtlı olma şartları da aranmaktadır. Başvuru sahiplerinin Türk vatandaşı olmaları ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca her hane halkı adına sadece bir başvuru yapılmasına izin verilmekte olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacak.





Başvuruların alındığı süreçte, başvuru sahipleri yetkili banka şubelerine giderek başvuru bedelini ödeyecek ve ilgili belgeleri imzalayacaklar. Başvuranlar arasında yapılacak kura çekimi sonucunda kazananlar belirlenecek ve evlerin teslimi, peşinatın yatırılması ve sözleşmenin imzalanmasının ardından gerçekleşecek.

Ayrıca, projede yer alan 2+1 ve 3+1 konutların başlangıç fiyatları ile aylık taksit miktarları da belirlendi. Vatandaşlar, yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı ise belirlenen taksitlerle ödeyebilecekler.

Bu önemli konut fırsatına başvurular, E Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruda bulunmak isteyenler, Türkiye'nin genelinde TOKİ'nin konutlarına dair detaylı bilgileri ve başvuru sürecini E Devlet üzerinden takip edebilirler.

Unutulmamalıdır ki, bu fırsatlar sadece belirli illerle sınırlı değil. 32 ilde daha konut başvuruları da alınmaktadır. Başvurular için detaylı bilgi almak isteyenler, resmi TOKİ internet sitesini ziyaret edebilirler.

Türkiye genelinde konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için bu proje, uygun fiyatlarla ve esnek ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. E Devlet üzerinden başvuruların alınmaya başlandığı bu proje, konut talebinde bulunanlara önemli bir imkan sunmaktadır.