DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor

42 Türkiye, ücretsiz proje tabanlı eğitimle 16 yaş ve üstü katılımcılara RNCP sertifikalı, sektöre hazır yazılımcılar yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:09
42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor

42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor

HAMİDE COŞKUN - Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayata geçirilen 42 Türkiye, Fransa merkezli küresel 42 ağına bağlı olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ve Bilişim Vadisi çatısı altında İstanbul ve Kocaeli'de yeni nesil yazılımcıları geleceğe hazırlıyor.

Dünyada 31 ülkede 58 kampüs ve 21 binden fazla öğrenciyle faaliyet gösteren ağın Türkiye temsilcisi olan okul, bugüne kadar farklı yaş ve meslek gruplarından yüzlerce katılımcıya uluslararası standartlarda yazılım eğitimi sundu.

Programa 16 yaş ve üstü kişiler katılabiliyor ve yazılım bilgisi şartı aranmazken, adaylar mantık temelli çevrim içi testler ve 26 günlük "havuz eğitimi" sürecinden geçerek sisteme dahil oluyor.

Oyunlaştırılmış, proje tabanlı müfredat temel ve ileri seviye olarak ayrılıyor; temel müfredat ortalama iki yılda tamamlanıyor. İsteyen katılımcılar siber güvenlik, yapay zeka ve kriptografi gibi alanlarda uzmanlaşabiliyor. Eğitim sonunda verilen RNCP sertifikası, Avrupa Birliği'nde mesleki yeterlilik belgesi olarak kabul ediliyor.

42 Türkiye, katılımcılara eğitmen, diploma ve sınav olmadan, tamamen ücretsiz proje tabanlı yazılım eğitimi sunuyor ve mezunlarını sektörün beklentilerine hazır biçimde iş hayatına kazandırıyor.

Mezunlar sektöre hazır giriyor

42 Türkiye Direktörü Osman Melih Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada mezunların sektöre hazır çıktığını vurgulayarak, "Buradan çıkan bir 42'li asla sektörde yeni başlayan muamelesi görmüyor." dedi.

Gökçe, akran öğrenmesinin 42 modelinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bu sistem, mezunlarımızın iş hayatına uyum süresini ciddi şekilde kısaltıyor. Öğrencilerimiz birbirlerinden öğrenerek hem teknik becerilerini hem de ekip çalışması kültürünü geliştiriyor. Burada herkes hem öğrenen hem öğreten. Bu da onları sektörde bir adım öne çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Gökçe, öğrencilerin yalnızca yazılım öğrenmekle kalmadığını; TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmalarına katılarak ekip çalışması, problem çözme ve proje yönetimi becerileri kazandıklarını, ayrıca yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda yürütülen projelerle katılımcıların Türkiye'nin dijital geleceğinde aktif rol almalarını amaçladıklarını aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de LPR Sabitlendi: 1 Yıl %3, 5 Yıl %3,5
2
Çin'de 7 Ayda Bütçe Gelirleri Yavaş Artarken Harcamalar Hızlandı
3
42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor
4
Üniversiteli Çalışan Sayısı 10 Milyonu Aştı
5
Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı
6
Küresel Plastik Anlaşması, Ekonomi ve İstihdam İçin Fırsatlar Sunuyor
7
2040'ta 206 Milyon EV Şarj Noktası Bekleniyor — Wood Mackenzie

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi