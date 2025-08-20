42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor

HAMİDE COŞKUN - Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayata geçirilen 42 Türkiye, Fransa merkezli küresel 42 ağına bağlı olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ve Bilişim Vadisi çatısı altında İstanbul ve Kocaeli'de yeni nesil yazılımcıları geleceğe hazırlıyor.

Dünyada 31 ülkede 58 kampüs ve 21 binden fazla öğrenciyle faaliyet gösteren ağın Türkiye temsilcisi olan okul, bugüne kadar farklı yaş ve meslek gruplarından yüzlerce katılımcıya uluslararası standartlarda yazılım eğitimi sundu.

Programa 16 yaş ve üstü kişiler katılabiliyor ve yazılım bilgisi şartı aranmazken, adaylar mantık temelli çevrim içi testler ve 26 günlük "havuz eğitimi" sürecinden geçerek sisteme dahil oluyor.

Oyunlaştırılmış, proje tabanlı müfredat temel ve ileri seviye olarak ayrılıyor; temel müfredat ortalama iki yılda tamamlanıyor. İsteyen katılımcılar siber güvenlik, yapay zeka ve kriptografi gibi alanlarda uzmanlaşabiliyor. Eğitim sonunda verilen RNCP sertifikası, Avrupa Birliği'nde mesleki yeterlilik belgesi olarak kabul ediliyor.

42 Türkiye, katılımcılara eğitmen, diploma ve sınav olmadan, tamamen ücretsiz proje tabanlı yazılım eğitimi sunuyor ve mezunlarını sektörün beklentilerine hazır biçimde iş hayatına kazandırıyor.

Mezunlar sektöre hazır giriyor

42 Türkiye Direktörü Osman Melih Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada mezunların sektöre hazır çıktığını vurgulayarak, "Buradan çıkan bir 42'li asla sektörde yeni başlayan muamelesi görmüyor." dedi.

Gökçe, akran öğrenmesinin 42 modelinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bu sistem, mezunlarımızın iş hayatına uyum süresini ciddi şekilde kısaltıyor. Öğrencilerimiz birbirlerinden öğrenerek hem teknik becerilerini hem de ekip çalışması kültürünü geliştiriyor. Burada herkes hem öğrenen hem öğreten. Bu da onları sektörde bir adım öne çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Gökçe, öğrencilerin yalnızca yazılım öğrenmekle kalmadığını; TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmalarına katılarak ekip çalışması, problem çözme ve proje yönetimi becerileri kazandıklarını, ayrıca yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda yürütülen projelerle katılımcıların Türkiye'nin dijital geleceğinde aktif rol almalarını amaçladıklarını aktardı.