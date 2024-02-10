500.000 TL’ye araba sahibi olacaksınız! Bir kuruş daha fazlasını ödemenize gerek yok

İlan.gov.tr’ den araba sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber duyuruldu. 2012 model Citroen marka 7 tipli araç icradan satılığa çıkartıldı. Küçükçekmece icra dairesi tarafından satışı çıkartılan 2012 model Citroen marka araç için istenilen muhammen ise 500.000 TL olarak belirlendi.

500.000 TL’ye araba sahibi olacaksınız! Bir kuruş daha fazlasını ödemenize gerek yok
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Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber bu sefer araç sitelerinden değil ilan.gov.tr üzerinden geldi. ilan.gov.tr üzerinden Küçükçekmece icra dairesinin bir ilanı paylaşıldı. Bu ilan kapsamında 2012 model Citroen marka 7 tipli araç icradan satışa çıkartıldı. İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde satışa çıkartılan bu araç için istenilen muhammen bedel ise 500.000 TL olarak belirlendi. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar 5 Mart 2024 tarihinde birinci satış gününe katılım sağlayabilecekler. İşte Küçükçekmece icra dairesinden satışa çıkartılan 2012 model Citroen marka 7 tipli aracın detayları…

SADECE 500.000 TL ÖDEYİP ARABANIZA SAHİP OLACAKSINIZ  

2024 yılında araba satın alıp girmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber ilan.gov.tr üzerinden geldi. Küçükçekmece icra dairesi tarafından paylaşılan icralık 2012 model Citroen marka araç için 500.000 TL’den satış yapılacak. Sizler de yalnızca 500.000 TL’ye ayağınızı yerden kesecek 2012 model Citroen marka yedi tipli araca sahip olmak istiyorsanız, muhakkak 5 Mart tarihinde gerçekleşecek olan birinci satış gününü kaçırmamalısınız.

5 MART 2024’TE BİRİNCİ SATIŞ GERÇEKLEŞECEK  

İcradan satışı çıkartılmış olan bu araç için birinci satış günü 5 Mart 2024 saat 13.39 olarak belirlendi. İlk açık artırmanın bitiş tarihi 12 Mart 2024 saat 13:39 olarak duyuruldu. İlk açık arttırma bittikten sonra vatandaşlar 10 Nisan 2024 saat 13:39 ikinci artırmaya katılım sağlayabilecek. Bu ikinci artırmanın bitiş tarihi ise 17 Nisan 2024 saat 13:39 olarak belirlendi. Uygun fiyatlarla araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsat için son bir ay içerisinde girildi ve geri sayım başladı. Sizlerde uygun fiyatlarla araba sahibi olabilirsiniz…

500.000 TL’ye araba sahibi olacaksınız! Bir kuruş daha fazlasını ödemenize gerek yok

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