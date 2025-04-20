6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması'nın Ödül Töreni Gerçekleşti

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması, ödül töreni ile sona erdi.

Bu yıl 6. kez gerçekleştirilen yarışmada, aylar süren seminer ve eleme süreçlerinin ardından finale kalan toplam 16 yarışmacı, iki ana kategoride ilk üçe girmek için kıyasıya mücadele etti.

Level Up Kategorisi

Fikir aşamasındaki projelerin yarıştığı Level Up kategorisinde birinci sırayı, "Leno Gücüsünde Yenilikçi Tasarımlar ve Performans Artışı" isimli projesiyle Faruk Olpak aldı. Bu kategoride ikinciliği "Naturalg: Tekstil Atık Sularında Mikroalg Yetiştiriciliği ve Biyobazlı Ürün Eldesi" adlı projesiyle Rıfat Buğra Bildiri kazanırken, Emriye Perrin Akçakoca Kumbasar ve ekibi de "Antibakteriyel Nano Liflerle Yara Örtüsü" projesiyle üçüncü oldu.

Scale Up Kategorisi

Fikir aşamasını geçmiş ve ticarileşmiş projelerin katıldığı Scale Up kategorisinde, birinciliğe ulaşan ekip, "M-Based" isimli projesiyle Mehmet Görkem Gökoğlu ve ekibi oldu. İkincilik ise "Mesai Inline Metolama Makinesi" projesiyle Mehmet İmrak ve ekibine; üçüncülük ise Atakan Yıldız ve ekibinin "Soilbiom" projesiyle elde edildi.

Her yıl kadın girişimcilerin teşvik edilmesi amacıyla verilen Kadın Girişimci Özel Ödülü ise "Creative Destruction-Bu Proje Yok Edilmek İçin Yaratılmıştır" projesiyle Birce Avcuya gitti. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden moda tasarımcısı Bahar Korçan adına verilen Sürdürülebilirlik Özel Ödülü, Atakan Yıldız ve ekibinin "Soilbiom" projesine layık görüldü.

TechXtile İnovasyon Ligi

TechXtile Platformu altında gerçekleştirilen, firmaların AR-GE ve tasarım merkezlerinin inovasyon odaklı projelerinin yarıştığı TechXtile İnovasyon Ligi'nde ise şampiyonlar Almaxtex ve Kipaş oldu.

Ödül törenine katılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Akdeniz Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Gürkan Çetin, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci gibi birçok sektör temsilcisi yer aldı.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, genç fikirlerin geliştirilmesine tanıklık ettiklerini belirterek, bu yıl girişimciliğe daha odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Engin, ödül alsın ya da almasın, tüm katılımcıların bu yolculuğun gerçek kazananları olduğunu vurguladı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.