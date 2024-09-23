6G Teknolojileri: Türkiye'nin Geleceği için Stratejik Bir Adım

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 6G Konferansı Gerçekleştirildi

Türkiye, iletişim teknolojilerinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından düzenlenen 6G Konferansı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Haluk Görgün’ün katılımı ile gerçekleştirildi. Görgün, 6G teknolojisinin Türkiye için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

6G’nin Gelişimi Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Görgün, 6G’yi yerli ve milli imkanlarla geliştirmenin, Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azaltacağına ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağına vurgu yaptı. "Teknolojik açıdan değerlendirildiğinde Türkiye'nin bu alandaki girişimleri, ülkemizi küresel teknoloji yarışında daha güçlü bir konuma taşıyacaktır," şeklinde konuştu.

Dijital Dönüşümde 6G’nin Önemi

Konferansın açılışında, 6G teknolojisinin, hiperkonektif dünya için sinir sistemi işlevi göreceğini aktaran Görgün, "Cihazlar, makineler ve insan etkileşimleri arasında gerçek zamanlı veri işleme ve entegrasyon sağlayacak," dedi.

Savunma ve Güvenlikte Stratejik Rol

Görgün, 6G’nin savunma uygulamalarındaki potansiyelinin devrim niteliğinde olacağını belirterek, bu teknolojinin ulusal güvenlik alanında önemli avantajlar sunacağını ifade etti. "6G, gelecekteki savaş alanını yeniden tanımlayacak ve benzeri görülmemiş bir hassasiyet sağlayacaktır," dedi.

Bakanlıkların Vizyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dijitalleşen yaşam alanlarının önemi üzerinde durarak, 5G ve 6G'nin bu alandaki gereksinimleri karşılayacağını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin 6G teknolojilerine entegrasyon sürecinde üniversitelerle işbirliği yapacağını belirtti.

Rekabetçi Sanayi için Gelişmiş Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, rekabetçi sanayi için teknolojin anlatan bir ekosistemin gerekli olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, 6G iletişim teknolojilerindeki AR-GE faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İnsan Odaklı Eğitim Anlayışı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, 6G'nin toplumsal yapıları ve insan yaşamını köklü şekilde değiştireceğini belirtti. “Üniversitemiz, etik ilkelere göre bilimi ve teknolojiyi şekillendirmeye kararlıdır,” dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6.nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında Kavacık Güney Kampüs'te 6G Konferansı düzenlendi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6.nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında Kavacık Güney Kampüs'te 6G Konferansı düzenlendi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6.nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında Kavacık Güney Kampüs'te 6G Konferansı düzenlendi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6.nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında Kavacık Güney Kampüs'te 6G Konferansı düzenlendi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6.nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında Kavacık Güney Kampüs'te 6G Konferansı düzenlendi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6.nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında Kavacık Güney Kampüs'te 6G Konferansı düzenlendi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6.nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında Kavacık Güney Kampüs'te 6G Konferansı düzenlendi.