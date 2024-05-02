7 Bin TL nakit parası olan yaşadı! Gayrimenkul zengini olmanıza son 1 adım

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7 BİN TL'YE ARAZİ SATIŞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son duyurulara göre İzmir, Ankara ve Sakarya illerinde toplam 133 bin 831 metrekare arazi satışa çıkacak. Arazi fiyatları 7 bin TL ile 50 bin TL aralığında değişecek. İhale sürecinde ödenecek teminat bedelleri 1.500 TL ile 50 bin TL aralığında değişecek. Teminatlar arazilerin toplam bedellerinin yüzde 3'ü oranında hesaplanacak.





Milli Emlak Genel Müdürlüğü devlete ait olan arazilerin yönetiminden sorumlu olan bir kurumdur. Kamu binalarının inşa edilmesi, eğitim ve sağlık tesisleri yapılması, ulaşım altyapısı geliştirilmesi gibi konularda Milli Emlak arsaları önemlidir. Satılacak araziler devlet tarafından belirlenen amaçlara yönelik satılabilir ya da kiralık olarak verilebilir. Satışa çıkan arsaları almak için başvurular Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne yapılıyor. Başvuru sırasında belirlenen belgelerin ibraz edilmesi ve satın alma amacının da belirlenmesi gerekiyor.