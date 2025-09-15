74 bin 294 Yetki Belgesiyle Motokurye Düzenlemesi

74 bin 294 yetki belgesiyle motokurye sektörü kayıt altına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğinin ardından kurye işletmeciliğine ilişkin yürürlüğe giren yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, düzenlemeyle motokurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu ve sektörün artık kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya kavuştuğunu söyledi.
Yetki belgeleri ve taşıt kayıtları
Bakan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğinin ardından verilen yetki belgelerine ilişkin şu rakamları paylaştı: Bugün itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 74 bin 294 yetki belgesi düzenledik ve bu belgelere 84 bin 527 taşıt kaydettik. Belgelerin 72 bin 603'ü tüzel kişiliklere, 1691'i gerçek kişilere ait olup, düzenlenen belgelerin 72 bin 378'i motokuryelere verildi.
Mevzuatın getirdiği zorunluluklar
Uraloğlu, yönetmeliğin vatandaşın aldığı hizmetin güvenilirliğini ve kuryelerin çalışma şartlarını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, getirilen usul ve esasları şöyle özetledi: teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmeyecek, taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklanacak, alıcısına ulaştırılamayan gönderiler aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilecek ve bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınması zorunlu hale geldi. Ayrıca işletmeler, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olup kuryeler reflektif yelek giymektedir.
e-Devlet üzerinden başvuru ve indirimler
Mevzuat yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının e-Devlet portalı üzerinden yapılabilmesine olanak sağlandığını belirten Uraloğlu, belgelerin yüzde 99,9'unun portal üzerinden düzenlendiğini kaydetti. Ayrıca, e-Devlet üzerinden başvuranlara yüzde 5 ek indirim sunulduğunu, en fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryeler için belge ücretinde yüzde 85 indirim sağlandığını ve yönetmeliğin yayımlanmasını takip eden ilk 6 ay içinde belge alanlarda bu yüzde 85 indiriminin yüzde 95 olarak uygulanacağı düzenlemesinin yapıldığını aktardı.
Bölgesel dağılım ve filonun yaşı
Bakan Uraloğlu, kayıtlı taşıtların ve yetki belgelerinin bölgesel dağılımına dair verileri de paylaştı: Sistemde 74 bin 914 motosiklet, 5 bin 703 kamyonet, 3 bin 733 motorlu bisiklet ve 177 otomobil kurye işletmeciliğinde kullanılmak üzere yer alıyor. Taşıtların yüzde 64,3'ü 3 yaşından küçük bulunuyor. Akdeniz Bölgesi filonun en genç olduğu bölge olup ortalama 2,3 yaş ile öne çıkıyor; İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise ortalama 2,8 olarak kaydedildi.
Marmara Bölgesi en fazla yetki belgesinin düzenlendiği bölge olarak belirlendi: Bölgede 40 bin 615 belge verilmiş ve 46 bin 131 taşıt kaydedilmiştir. İstanbul tek başına 31 bin 970 yetki belgesi ve 36 bin 476 taşıt ile ilk sırada yer alıyor. En az yetki belgesine sahip il Tunceli olup 13 belge ile temsil ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise toplam 1073 belge ve 1228 taşıt bulunuyor.