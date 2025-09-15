74 bin 294 Yetki Belgesiyle Motokurye Düzenlemesi

74 bin 294 yetki belgesiyle motokurye sektörü kayıt altına alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğinin ardından kurye işletmeciliğine ilişkin yürürlüğe giren yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, düzenlemeyle motokurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu ve sektörün artık kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Yetki belgeleri ve taşıt kayıtları

Bakan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğinin ardından verilen yetki belgelerine ilişkin şu rakamları paylaştı: Bugün itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 74 bin 294 yetki belgesi düzenledik ve bu belgelere 84 bin 527 taşıt kaydettik. Belgelerin 72 bin 603'ü tüzel kişiliklere, 1691'i gerçek kişilere ait olup, düzenlenen belgelerin 72 bin 378'i motokuryelere verildi.

Mevzuatın getirdiği zorunluluklar

Uraloğlu, yönetmeliğin vatandaşın aldığı hizmetin güvenilirliğini ve kuryelerin çalışma şartlarını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, getirilen usul ve esasları şöyle özetledi: teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmeyecek, taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklanacak, alıcısına ulaştırılamayan gönderiler aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilecek ve bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınması zorunlu hale geldi. Ayrıca işletmeler, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olup kuryeler reflektif yelek giymektedir.

e-Devlet üzerinden başvuru ve indirimler