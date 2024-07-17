8 KG deterjan 200 TL! Bu fiyat en son 5 sene önce gelmişti!

Müşterisine her hafta Perşembe günü sayfa sayfa indirim sunan A101, aktüel ürünler listesi merakla araştırılıyor. Yarın raflarda olacak ürünler arasında çok dikkat çeken ürünler mevcut iken bu kapsamda hanelere yüzde 40 indirim ile eksik gedik tamamlama imkanı sunuluyor. A101, tüketicilerin alışveriş deneyimini daha da keyifli hale getirmek için yeni aktüel ürün kataloglarını yayınlamaya devam ediyor. Enflasyon oranlarının artmasından mütevellit artan ürün zamlarına istinaden marketler sundukları aktüel kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekerken, bu yoğun rekabet ortamından A101 sıyrılarak çıkmışa benziyor. A101 son olarak yarın raflarda yer alacak olan aktüel kataloğundaki ürünleri tanıttı. Teknolojiden, tekstile, temizlikten, mutfağa, hijyen ürünlerine kadar bir çok ürünü raflara koyacak olan A101, 18 Temmuz aktüel ürünler listesi sizlerle. İşte A101 18 Temmuz aktüel ürünler listesi ve müşterilerin bekleyen fırsatlar.

A101 18 Temmuz Aktüel ürünler Kataloğu

Her hafta olduğu gibi bu hafta Perşembe günü de sayfa sayfa indirimleri ile A101 dikkatleri çekeceğe benziyor. Teknoloji tutkunlarına özel ürünleri ile dikkat çeken A101 çeşitli elektronik aletleri listeye dahil etmiş bulunuyor. Toshiba, Hi-Level ve JVC markalı 4K Ultra HD TV'ler, müşterilerin ev sinema deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca, Canon G3430 tankı yazıcı ve Samsung mikrodalga fırın gibi ürünler, günlük yaşamı kolaylaştırmak için ideal çözümler sunuyor.





A101 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda öte yandan ev tekstili, küçük ev aletleri ve mobilyalar dikkat çekiyor. Öte yandan, katlanabilir bisiklet, piknik çantası, Kiwi tavan tipi fan ve Arzum Okka Minio Jet Türk kahve makinesi gibi ürünler, hem evde hem de dışarıda rahat ve konforlu bir yaşam imkanına kavuşulmasını sağlıyor.

A101 18 Temmuz 2024 tarihli aktüel ürün kataloğu, tüketicilerin beklentilerini karşılayacak geniş bir ürün yelpazesi ile raflarda yerini alacağa benziyor. Teknoloji, ev ihtiyaçları, mobilya ve sürpriz ürünlerle dolu bu katalog, ihtiyacı olan alışverişseverleri sabahın ilk ışıklarında mağazanın yolunu tutturacak. İştr A101 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğundaki indirimler

• Toshiba 58" 4K Ultra HD Android Tv 14.999 TL'ye satışta! Ayrıca HI-LEVEL 50' UHD TIZEN 10.999 TL, JVC 50' 4K Ultra HD Smart Tv 11.499 TL ve daha birçok televizyon seçeneği de sizi bekliyor.





• Yaz Sıcakları için Kiwi Tavan Tipi Fan 799 TL'ye sizleri serinletecek.

• Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL'ye ve Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL'ye mutfağınıza şıklık ve pratiklik katın. Öte yandan temizlik ürünleri arasında en dikkat çekeni de 8 kg ABC çamaşır deterjanı 219 TL’ye raflarda

Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.399 TL'ye ve Piranha Akım Korumalı Uzatma Kablosu 5'li 249 TL'ye cebinizi de mutlu edin.