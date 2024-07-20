81 ilde arabası olan emeklilerin masrafı bitti! Artık bir lira bile para ödemeyecekler

Son yıllarda artan enflasyon ve yaşam maliyetlerinin emeklileri zor durumda bırakmasıyla birlikte, Ziraat Bankası'ndan emeklilere yönelik müjdeli bir haber geldi. Banka, emekli maaşı alan müşterilerine özel olarak düzenlediği promosyon kampanyası kapsamında, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ve geçiş ücretlerini tamamen ücretsiz hale getirdi. İşte diğer ayrıntılar...





HGS ÜCRETLERİ ARTIYOR, ANCAK EMEKLİLERE ÜCRETSİZ!

3 Nisan'dan itibaren HGS alt limit ücreti 100 TL'den 175 TL'ye yükseltildi. Ayrıca otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak güncellendi. Bu değişiklikler, 1. sınıf HGS ürünlerinde otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmaması amacıyla yapıldı. Ancak Ziraat Bankası'nın bu yeni kampanyası sayesinde, emekli maaşı alan müşteriler HGS etiketi ve geçiş ücreti için herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalmayacak.

Bu kampanya, emeklilerin bütçesine katkı sağlamak ve artan maliyetlerle başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlendi. Bankanın sunduğu bu ücretsiz HGS hizmeti, emeklilerin otoyol ve köprü geçişlerinde herhangi bir ücret ödemeden seyahat etmelerine olanak tanıyor.

Emeklilere sağlanan bu avantaj, özellikle sabit gelirle geçinen ve artan maliyetlerle mücadele eden emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Ziraat Bankası'nın bu adımı, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

Bankanın emekli müşterilerine yönelik bu kampanyası, aynı zamanda diğer bankalar için de örnek teşkil edebilir ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasına öncülük edebilir. Emeklilere sunulan bu tür avantajlar, onların mali yükünü hafifletmekte ve yaşam standartlarını korumakta önemli bir rol oynuyor.





Sonuç olarak, Ziraat Bankası'nın emekli maaşı alan müşterilerine sunduğu ücretsiz HGS etiketi ve geçiş ücreti kampanyası, emeklilerin yaşamını kolaylaştıracak ve bütçelerine katkı sağlayacak önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Bu tür desteklerin artması, emeklilerin ekonomik zorluklarla daha rahat başa çıkmalarını sağlayacak ve onların yaşam kalitesini artıracaktır.

Ziraat Bankası Emeklilere Destek Olmaya Devam Ediyor

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan müşterilerine sunduğu promosyon paketini güncelleyerek emeklilere destek olmaya devam ediyor. Yeni promosyon kapsamında, ilk defa emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan almaya başlayan müşterilere çeşitli avantajlar sunuluyor.

Ücretsiz HGS Etiketi

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan müşterilerine ücretsiz HGS etiketi sağlıyor. Bu etiket, yıllık ücret ödemeden otoyol ve köprülerden geçiş imkanı sunuyor. Artan HGS ücretlerine rağmen, Ziraat Bankası'nın bu teklifi, emeklilere büyük bir maliyet avantajı sağlıyor.

Yüksek Promosyon

Bankanın sunduğu yeni promosyon paketinde, emekli maaşı tutarına göre değişen yüksek promosyon tutarları da yer alıyor. Bu promosyonlar, emeklilerin gelirlerine ek bir katkı sağlıyor ve onların finansal yüklerini hafifletiyor.

Vadeli Mevduat Faiz Avantajı

Emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıdıklarında vadeli mevduat açma ve bu mevduattan ek gelir elde etme imkanına sahip oluyorlar. Bu avantaj, emeklilerin birikimlerini daha karlı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

İndirimli Kiralık Kasa

Bankanın sunduğu bir diğer avantaj, %25 indirimli kiralık kasa hizmeti. Emekliler, değerli eşyalarını güvenle saklayabilecekleri bu kasaları daha uygun fiyatlarla kiralayabiliyorlar. Bu hizmet, emeklilerin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik önemli bir çözüm sunuyor.

Ücretsiz HGS'den Faydalanmak İçin Ne Yapmalısınız?

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası'ndan alıyorsanız ve arabanız varsa, ücretsiz HGS etiketinizi almak oldukça basit. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimliğinizi ve ehliyetinizi ibraz etmeniz yeterli. Bu basit adımla, HGS etiketinizi ücretsiz olarak alabilir ve otoyol ile köprü geçişlerinizi ücretsiz hale getirebilirsiniz.

Ziraat Bankası'nın bu yeni promosyon paketi, emeklilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve finansal yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Banka, sunduğu bu çeşitli avantajlarla emeklilerin yanında olmayı sürdürüyor ve onların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, Ziraat Bankası'nın emekli müşterilerine yönelik bu yeni promosyon paketi, onların finansal durumlarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak adına önemli fırsatlar sunuyor. Ücretsiz HGS etiketi, yüksek promosyon tutarları, vadeli mevduat faiz avantajı ve indirimli kiralık kasa hizmeti gibi avantajlar, emeklilerin bütçelerine katkı sağlayacak ve onların daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır. Ziraat Bankası'nın bu adımı, diğer bankalar için de örnek teşkil edebilir ve emeklilere yönelik benzer desteklerin yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir. Emeklilerin bu avantajlardan faydalanarak ekonomik zorlukları daha kolay aşmaları ve daha güvenli bir finansal geleceğe sahip olmaları hedefleniyor.

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine yönelik sunduğu yeni kampanyası ile otoyol ve köprü geçiş masraflarını önemli ölçüde azaltarak bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kampanya kapsamında, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ve geçiş ücreti, emekli maaşını ilk defa Ziraat Bankası'ndan almaya başlayan müşterilere ücretsiz olarak sunuluyor.

Bu kampanya, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon nedeniyle zor durumda olan emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle sık sık otoyol ve köprü kullanan emekliler, bu sayede önemli bir maliyet tasarrufu elde edecekler. HGS etiketi ve geçiş ücreti masraflarının ortadan kalkması, emeklilerin bütçelerinde olumlu bir etki yaratacak ve onların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak bu fırsatlardan yararlanması gerekiyor. Kampanya, sadece ilk defa emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan almaya başlayan müşteriler için geçerli olup, 1 yıl boyunca devam edecek. Bu süre zarfında, emekliler ücretsiz HGS etiketi ve geçiş ücreti avantajından faydalanabilecekler.

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, emeklilerin mali yüklerini hafifletmek ve onlara ekonomik destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Banka, sunduğu bu avantajlarla emeklilerin yanında olduğunu ve onların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik bu kampanyası, onların otoyol ve köprü geçişlerinde yapacakları masrafları önemli ölçüde azaltarak bütçelerine katkıda bulunacak. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler, bu kampanyadan 1 yıl boyunca ücretsiz HGS etiketi ve geçiş ücreti avantajından faydalanabilecekler. Bu tür destekler, emeklilerin yaşamlarını daha rahat ve konforlu hale getirmekte büyük bir rol oynayacaktır.