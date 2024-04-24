81 ilde tapusu olanlar dikkat! Bunu yapana devlet her ay kira ödeyecek!

Bundan kimler yararlanabilir?

Açıklamada, tarım arazisine sahip olan ancak kullanmayan maliklerin de uygulamadan yararlanabileceği belirtildi. Bu araziler çiftçilik yapmak isteyen kişilere kiralanmakta ve arazi sahiplerine düzenli ödemeler yapılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yönetilmektedir.

Sistem nasıl çalışacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kurduğu sistem, kullanılmayan arazilerin kiraya verilmesi ve tarımsal üretime başlamak isteyenlerin o araziyi kiralayarak üretime başlamasına olanak sağlanması şeklindedir. Kiralama süreci Bakanlık tarafından yürütülmekte olup, ev sahibi ile kiracı arasında doğrudan ilişki bulunmamaktadır.

Her ay düzenli ödeme!





Tapu sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığı ile sözleşme imzalandıktan sonra aylık düzenli ödeme yapılır. Bu ödemeler belirtilen tarihte ve gecikme olmaksızın yapılacaktır. Ödemeler hak sahibinin belirttiği banka hesabına yapılacaktır.

Ödenecek miktar, arazinin büyüklüğüne ve kullanılacağı tarımsal üretimin türüne bağlı olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca, arazinin piyasa fiyatı ve metrekare başına kira bedelini dikkate aldıktan sonra ödeme yaparak arazi sahipleri için ek gelir sağlayacaktır.

Yeni uygulama, tapulu vatandaşların kullanılmayan arazileri değerlendirerek tarımsal üretime destek vererek ek gelir elde etmelerine olanak sağlayacak. Bu hamle tarım sektörünü destekleyerek hem ülke ekonomisine hem de kalkınmaya katkı sağlayacak.