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81 ildeki ev sahibi ve kiracılar dikkat! 7 bin TL'den 14 bin TL'ye çıktı!

Zorunlu arabuluculuk sistemiyle ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları çözüme kavuşuyor! 8 ayda 85.500 anlaşma sağlandı.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 07:03
81 ildeki ev sahibi ve kiracılar dikkat! 7 bin TL'den 14 bin TL'ye çıktı!

Türkiye'de 1 Eylül 2023'te devreye alınan zorunlu arabuluculuk sistemi sayesinde, ev sahibi-kiracı ve işçi-işveren gibi birçok anlaşmazlık mahkeme sürecine gitmeden çözülebiliyor. Arabuluculuk sistemi, kısa süre içinde önemli başarılar elde etti ve kira anlaşmazlıklarının çözümünde yüksek bir başarı oranına ulaştı.

7.000 TL Kira 14.000 TL'ye Çıkarıldı

Yakın zamanda yaşanan bir arabuluculuk örneğinde, dört yıldır aynı apartmanda yaşayan bir kiracının kirası 7.000 TL'ydi. Fakat ev sahibi, aynı katta başka bir dairenin kirasının 30.000 TL olduğunu gerekçe göstererek, kiracıdan 23.000 TL kira bedeli istedi. Kiracı ise ekonomik koşulları öne sürerek, “12.000 TL'den fazla kira ödemem” dedi. Anlaşmazlık arabulucuya taşındı ve taraflar, arabuluculuk süreci sonunda uzlaştı.

81 ildeki ev sahibi ve kiracılar dikkat! 7 bin TL'den 14 bin TL'ye çıktı!

85.500 Anlaşma Sağlandı, Anlaşma Oranı %56

Arabulucu Avukat Umut Metin, kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk başarı oranlarını açıkladı. Türkiye genelinde arabuluculuğun dava şartı olarak uygulandığı 8 aylık sürede, kira alanında yaklaşık 152.000 arabuluculuk süreci tamamlandı ve bunların 85.500'ü anlaşma ile sonuçlandı. Bu da yaklaşık %56'lık bir başarı oranı anlamına geliyor. Başka bir deyişle, her 10 arabuluculuk görüşmesinden 6'sında taraflar anlaşmaya varıyor.

Yapılan istatistikler, arabuluculuk sisteminin ev sahibi ve kiracılar arasındaki sorunları çözmekte etkili olduğunu gösteriyor. Yine bu oranlar, arabuluculuk sisteminin mahkeme sürecini hızlandırarak ve yargı yükünü azaltarak taraflara daha hızlı çözümler sunduğunu doğruluyor.

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