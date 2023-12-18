9 ile TOKİ piyangosu vurdu! Ev almak isteyene yeni şans: Ankara, Aydın, Eskişehir...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 9 ilde düzenleyeceği konut kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor.

Kampanya detaylarına göre, %25 peşinat ve 72 aylık ödeme planıyla konut sahibi olma imkanı tanınacak. Başvurular 12 Aralık 2023 tarihinde başlayacak olup, Ankara’daki Garden Park Otel ve İstanbul Hizmet binasında gerçekleştirilecek açık artırma oturumunda alınacak.

TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA





TOKİ'nin yeni konut projeleri şu illerde hayata geçirilecek: Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, İstanbul, İzmir, Eskişehir.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma, gelir durumuna göre konut alabilme yeteneğine sahip olma, konut alımına engel durumunun olmama, daha önce TOKİ'den konut satın almamış olma, evli ise eşinin de TOKİ'den konut sahibi olmamış olması ve başvuru tarihinden itibaren en az 180 gün Türkiye'de ikamet etme koşulları bulunuyor.

Konutların fiyatları, tipine, iline ve yerleşim yerine göre değişecek.

Başvurular, Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerinden teminat ücreti yatırılarak gerçekleştirilebilecek. Teminat ücretleri, 100.000 TL'ye kadar konutlarda 5.000 TL, 100.000 TL'den fazla konutlarda ise 10.000 TL olarak belirlendi. Kampanya ile ilgili diğer detaylar, başvuru tarihine yakın bir zamanda açıklanacak.