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9. İstanbul KÖİ Haftası 24-27 Şubat'ta Gerçekleşecek

İstanbul KÖİ Haftası, 24-27 Şubat'ta uluslararası katılımcılarla düzenlenecek, sürdürülebilir kalkınma ve KÖİ modeli tartışılacak.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:21
9. İstanbul KÖİ Haftası 24-27 Şubat'ta Gerçekleşecek

İstanbul KÖİ Haftası Başlıyor

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından organize edilen 9. İstanbul KÖİ Haftası, 24-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, kamu özel sektör işbirliği (KÖİ) alanındaki en önemliler arasında gösterilmektedir.

40'tan Fazla Ülkeden Katılım

Merkezden yapılan açıklamaya göre, İstanbul KÖİ Haftası, 40'tan fazla ülkeden profesyoneli bir araya getirecek. Etkinlik, başta Dünya Bankası olmak üzere, çok sayıda uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapacak.

PPP: Daha Azıyla Daha Fazlası

2015 yılından bu yana düzenlenen bu etkinliğin 2025 mottosu ise "PPP: More with Less (KÖİ: Daha Azıyla Daha Fazlası)" olarak belirlendi. Hafta boyunca, 300'den fazla davetli; bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, firma yetkilileri, akademisyenler ve sektör profesyonelleri KÖİ modelini tartışmak üzere bir araya gelecek.

Uluslararası Katılımcılar

Katar, Suudi Arabistan, Uganda, Türkiye gibi birçok ülkenin yanı sıra Nijerya, Moğolistan ve Malezya gibi ülkeler de etkinliğe katılımcı olarak yer alacak. Aydının belirttiği üzere, bu toplantılar sayesinde katılımcılar arasında ciddi bir network imkanı sağlanacak.

Ekonomik Kalkınma ve Sürdürülebilir Gelecek

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, etkinliğin önemli konularının; ekonomik kalkınma, sürdürülebilir gelecek, iklim krizi ve insan odaklı dönüşüm olacağını ifade etti. Aydın, "Farklı ülkelerin kamu görevlileriyle, firmalar ve finans kuruluşlarının bir arada olması nedeniyle güçlü bir diyalog platformu oluşturacağız." dedi.

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