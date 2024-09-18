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9. Türksat Model Uydu Yarışması Yarın Gerçekleşiyor

Yarışma, 15 takımın katılımıyla Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleşecek ve canlı yayınla takip edilebilecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:17
9. Türksat Model Uydu Yarışması Yarın Gerçekleşiyor

9. Türksat Model Uydu Yarışması Yarın Yapılacak

Türksat AŞ ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 9. Türksat Model Uydu Yarışması, yarın Aksaray Tuz Gölü'nde düzenlenecek.
Yarışmanın uçuş etabı, Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Yarışmaya Katılan Takımlar

Bu yıl 167 başvurudan finale kalan 15 takım yarışacak. Yarışmaya katılan ekiplerden 4'ü yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır. Etkinlik, yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yaparak önemli bir deneyim paylaşım ortamı oluşturacak.

Uçuş Etabı ve Canlı Yayın Detayları

Model uyduların fırlatılmasıyla başlayacak olan uçuş etabında, takımlar birçok görev gerçekleştirecek. Genç mühendisler, fırlatılış ve çift yönlü haberleşme aşamalarını tamamlayarak birincilik için yarışacaklar. Yarışma, Türksat'ın tanıtım ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Hedefler ve İletişim Fırsatları

Etkinlik sayesinde öğrenciler, diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımında bulunacak ve sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ile iletişim kurma fırsatı elde edecek. Yarışmanın amacı, uydu ve uzay teknolojileri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

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