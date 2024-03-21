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A101'de saç baş yolduracak indirim! 394 TL'den 199 TL'ye peynir ekmek gibi satılacak

A101, bu haftaya özel aktüel ürünlerini duyurdu! İşte indirimli ürünler ve fiyatları...

Yayın Tarihi: 21.03.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 11:20
A101'de saç baş yolduracak indirim! 394 TL'den 199 TL'ye peynir ekmek gibi satılacak

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan A-101, 16 Mart 2024 Cumartesi günü itibariyle indirim dolu bir alışveriş fırsatı sunuyor. Yayınlanan aktüel ürün kataloğu, müşterilere uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin kapılarını aralıyor.

Mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için Berona Makarna Çeşitleri 500 gr sadece 12,75 TL'den satışa sunulurken, kahvaltı sofralarına lezzet katacak Nestle Nesquik Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 39 TL'ye raflarda yerini alıyor. Ayrıca, pratik ve sağlıklı atıştırmalıklar arayanlar için Eti Benim'O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 gr 32,50 TL'ye, ve Eti Karam Gurme / Ahnek Çikolatalı Gofret Çeşitleri 50 gr 8,50 TL'ye satılıyor.

a101 indirimli ürünler

Ev temizliğinden kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan A-101'de, Mistral 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 75 TL, Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 94,90 TL ve Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 39,90 TL gibi temizlik ve bakım ürünleri de indirimde.

a101 aktüel ürünler

Sadece mutfak ve temizlik ürünleri değil, aynı zamanda peynir çeşitlerinden et ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip A-101'de, Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL, Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 88,50 TL gibi ürünler de cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

a101 indirim

Ayrıca, 10 TL ve üzeri alışverişlerde müşterilere özel bir fırsat sunuluyor. Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li normalde 199 TL iken, bu fırsatla sadece 10 TL'ye alınabiliyor.

A-101 Marketleri, uygun fiyatlarıyla ve geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Bu indirimleri kaçırmamak için en yakın A-101 şubesine uğramayı unutmayın!

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