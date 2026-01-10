Amasya'nın Yeni Lezzeti: Misket Elmalı Baklava

Amasya'nın coğrafi işaretli misket elması, şef Murat Devek’in tarifinde baklavaya dahil edildi; müşterilerin yüzde 98'i beğendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:12
Amasya'nın Yeni Lezzeti: Misket Elmalı Baklava

Amasya'nın Yeni Lezzeti: Misket Elmalı Baklava

Coğrafi işaretli misket elması baklavayla buluştu

Amasya’nın dünyaca ünlü misket elması artık baklavaları tatlandırıyor. Şehrin yeni lezzeti elmalı baklava, tadıyla parmak ısırtıyor.

Kentte 2 bin yıldır yetiştirilen, coğrafi işaretli elmayı geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımında kullanmak amacıyla tarifler geliştiren şef Murat Devek, kolları sıvadı. Açılan ince hamurun kat kat dizilip arasına ceviz, fıstık ya da badem eklenmesiyle üretilen baklavanın içine bu sefer dilimlenip pişirilmiş elma parçaları eklendi. Şerbetin hazırlanmasında da elma kabuklarından faydalanıldı ve ortaya elma tadında baklava çıktı.

"Baklavamızda buram buram elma kokusunu hissediyorsunuz. Bu güzel lezzeti Amasya’nın mutfak kültürüne katmanın mutluluğunu yaşıyoruz", diyen Murat Devek, aşçılık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin de desteğiyle tarifin geliştirilip sunulduğunu belirtti.

Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün ise yaklaşık 4 bin kişiye bu baklavadan ikram ettiklerini anlatarak, "Müşterilerimizin yüzde 98’i elmalı baklavayı çok beğendi. Bizde bu tatlımızı tanıtmak, tattırmak ve markalaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

AMASYA'NIN DÜNYACA ÜNLÜ MİSKET ELMASI ARTIK BAKLAVALARI TATLANDIRMAYA BAŞLADI. ŞEHRİN YENİ LEZZETİ...

AMASYA'NIN DÜNYACA ÜNLÜ MİSKET ELMASI ARTIK BAKLAVALARI TATLANDIRMAYA BAŞLADI. ŞEHRİN YENİ LEZZETİ ‘ELMALI BAKLAVA' TADIYLA PARMAK ISIRTIYOR.

KENTTE 2 BİN YILDIR YETİŞTİRİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ ELMAYI GELENEKSEL TÜRK TATLISI BAKLAVANIN...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Güreşçi: 'Burnumuza güzel kokular geliyor' — Çayeli Bakır'ta yeni aramalar
2
Bakan Işıkhan: İŞKUR 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık etti
3
Bayburt'ta üreticiye yüzde 40 devlet katkılı yem desteği
4
MÜSİAD Muğla, 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Beklentileri Programına Katıldı
5
Amasya'nın Yeni Lezzeti: Misket Elmalı Baklava
6
Sarıgöl Pazarı'nda 900 ve 1000 Gramlık Dev Patatesler İlgi Çekti
7
Dalında 5 TL'lik Turunç, Kozanlı Kadınların Kara Kazanda 200-300 TL'ye Çıkıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları