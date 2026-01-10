Amasya'nın Yeni Lezzeti: Misket Elmalı Baklava

Coğrafi işaretli misket elması baklavayla buluştu

Amasya’nın dünyaca ünlü misket elması artık baklavaları tatlandırıyor. Şehrin yeni lezzeti elmalı baklava, tadıyla parmak ısırtıyor.

Kentte 2 bin yıldır yetiştirilen, coğrafi işaretli elmayı geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımında kullanmak amacıyla tarifler geliştiren şef Murat Devek, kolları sıvadı. Açılan ince hamurun kat kat dizilip arasına ceviz, fıstık ya da badem eklenmesiyle üretilen baklavanın içine bu sefer dilimlenip pişirilmiş elma parçaları eklendi. Şerbetin hazırlanmasında da elma kabuklarından faydalanıldı ve ortaya elma tadında baklava çıktı.

"Baklavamızda buram buram elma kokusunu hissediyorsunuz. Bu güzel lezzeti Amasya’nın mutfak kültürüne katmanın mutluluğunu yaşıyoruz", diyen Murat Devek, aşçılık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin de desteğiyle tarifin geliştirilip sunulduğunu belirtti.

Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün ise yaklaşık 4 bin kişiye bu baklavadan ikram ettiklerini anlatarak, "Müşterilerimizin yüzde 98’i elmalı baklavayı çok beğendi. Bizde bu tatlımızı tanıtmak, tattırmak ve markalaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

