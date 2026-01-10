Bayburt'ta üreticiye yüzde 40 devlet katkılı yem desteği

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bayburt Üreticisine Destek, Hayvancılığa Bereket Projesi' kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 40 devlet katkılı yem desteği sağlanacak.

Başvuru tarihleri ve değerlendirme

Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin başvuruları 12 Ocak - 23 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Türkvet Kayıt Sisteminde yer alan hayvan sayıları esas alınarak değerlendirilecek.

Destek oranı ve hedefleri

Yem desteği kapsamında sağlanacak katkı, işletmelere göre yüzde 40'ı devlet katkılı, yüzde 60'ı üretici katkılı olarak uygulanacak. Programın hedefleri arasında yem maliyetlerinin düşürülmesi, üretim kapasitesinin korunması ve verimliliğin artırılması yer alıyor.

Başvuru usulü

Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin Türkvet Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmaları gerekiyor. Başvurular, üyelik şartı aranmaksızın, hayvancılık işletmelerinin bulunduğu köye hizmet veren Tarım Kooperatifleri'ne yapılabilecek.

Beklenen etki

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, söz konusu destekle hayvancılığın güçlendirilmesini, üreticilerin maliyet yükünün hafifletilmesini ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanmasını amaçlıyor.

