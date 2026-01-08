Bakan Işıkhan: İŞKUR 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık etti

İşgücü piyasasında yoğun hareketlilik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İŞKUR'un 2025 yılı Ocak-Aralık dönemi faaliyetlerini açıkladı.

"İŞKUR aracılığıyla iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, istihdam kapasitemizi güçlendiriyoruz. Ocak-aralık ayları arasında 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik."

Bakan Işıkhan, kurumun saha çalışmalarına ilişkin verileri de paylaştı: 3,2 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirildi, 900 bine yakın iş yeri ziyareti yapıldı ve 2 milyon 435 bin 200 açık iş tespit edildi. Açıklamada açık işin tanımı da "işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman" şeklinde ifade edildi.

Işıkhan, 2026 yılında başta kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımızın işgücüne katılımını kolaylaştıran adımlar atılacağını belirterek, işsizlikle mücadeledeki kararlılığın sürdürüleceğini vurguladı.

