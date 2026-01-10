Sarıgöl Pazarı'nda 900 ve 1000 Gramlık Dev Patatesler İlgi Çekti

Ödemiş'ten gelen patatesler pazarda büyüklüğüyle dikkat çekti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, her hafta cuma günleri Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri'nde tezgâh açan pazarcı esnafı Osman Ayşakar'ın sattığı dev patatesler, pazar ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

Ödemiş ilçesinden getirdiği patatesleri satan Ayşakar'ın tezgâhındaki iki patates, sıra dışı büyüklükleriyle göze çarptı. Patateslerden birinin 900 gram, diğerinin ise 1000 gram olduğu öğrenildi.

Osman Ayşakar konuyla ilgili, "İnanın böyle patatesle ilk kez karşılaştım. İki patates iriliğiyle hemen göze çarptı. Yan yana koydum, görenler bir daha baktı. Pazarda patatesin kilosunu 20 liradan satıyorum. Hatta hatıra fotoğrafı çektirenler bile oldu" dedi.

Dev patatesler, çocukların da ilgisini çekti. Anne ve babasından izin alarak tezgâha yaklaşan küçük Yağız Sarıkaya, iki dev patatesi eline alarak fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

DEV PATATESLER, ÇOCUKLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ. ANNE VE BABASINDAN İZİN ALARAK TEZGAHA YAKLAŞAN KÜÇÜK YAĞIZ SARIKAYA, İKİ DEV PATATESİ ELİNE ALARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ İHMAL ETMEDİ.