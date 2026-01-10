MÜSİAD Muğla, '2025 Değerlendirmesi ve 2026 Beklentileri' Programına Katıldı

MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç, Başkan Yardımcıları Emin Koca ve Hamza Akercan ile Yönetim Kurulu Üyesi İlbeyi Koca, MÜSİAD Genel Merkez ev sahipliğinde düzenlenen ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirilen 'MÜSİAD 2025 Yılı Değerlendirmesi, 2026 Yılı Beklentileri' programına katılım sağladı.

Gündemde Ekonomi, Yatırım ve İstikrar Vardı

Programda Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, 2025 yılı genel değerlendirmesi ve 2026 yılına yönelik öngörüler ele alındı. Ayrıca iş dünyasının beklentileri, finansal istikrar, yatırım ortamı ve sürdürülebilir büyüme başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Nevzat Aykaç programla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla gerçekleşen bu program, iş dünyası açısından son derece kıymetli bir istişare zemini oluşturmuştur. Ekonomi politikalarına dair şeffaf bir değerlendirme yapılması ve 2026 yılına yönelik beklentilerin net bir şekilde ortaya konulması, yatırımcı güvenini güçlendirmektedir. MÜSİAD olarak üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümeyi desteklemeye, ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Aykaç, MÜSİAD’ın yalnızca bugünü değil geleceği de planlayan vizyoner yaklaşımıyla Türkiye ekonomisinin güçlü yarınlarına katkı sunduğunu vurguladı ve bu tür toplantıların reel sektörün yol haritasının şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

MÜSİAD Muğla heyeti program kapsamında yapılan değerlendirmelerin bölgesel iş dünyasına da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

MÜSİAD MUĞLA, 2025 DEĞERLENDİRMESİ VE 2026 BEKLENTİLERİ PROGRAMINA KATILDI