AA Finans Anketi: Temmuz 2025 Cari İşlemlerinde 1 milyar 560 milyon dolar Fazla Beklentisi

AA Finans anketine göre 15 ekonomist, Temmuz 2025'te cari işlemler hesabının 1 milyar 560 milyon dolar fazla vereceğini öngördü; 2025 cari açık tahmini 20 milyar 167 milyon dolar.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:05
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi: Temmuz 2025 İçin Cari Fazla Beklentisi

Anket sonuçları ve temel veriler

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Eylül Cuma açıklanacak "Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi tamamlandı. Ankete 15 ekonomist katıldı.

Katılımcılar, cari işlemler hesabının Temmuz 2025'te 1 milyar 560 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti. Anketteki cari fazla beklentileri 930 milyon dolar ile 2 milyar 55 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler ayrıca 2025 yılı için cari işlemler açığının 20 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü. 2025 yılı cari açık beklentileri 18 milyar dolar ile 22 milyar dolar aralığında yer aldı.

Karşılaştırma amacıyla, Türkiye'nin cari işlemler hesabı Haziran ayında 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 926 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

AA Finans anketi, Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi verilerinin TCMB tarafından açıklanmasına kadar piyasa beklentilerini özetliyor ve yatırımcıların ilgili veri öncesi pozisyon alımlarında referans niteliği taşıyor.

