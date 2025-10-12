AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 Ödül Töreni — Serdar Karagöz'ün Mesajı

AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 ödül töreni gerçekleştirildi

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, hackathonun ödül töreninde yaptığı konuşmada genç yeteneklerin ve teknoloji odaklı projelerin önemine vurgu yaptı.

Serdar Karagöz'ün açıklaması

“Türkiye için gerçek anlamda ekonomik refaha ulaşmanın, atılım yapmanın...”

Karagöz'ün sözleri, etkinliğin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine yönelik beklenti ve hedeflerini özetledi. Ödül töreni, katılımcı projelerin sunumları ve sektör temsilcilerinin görüş alışverişiyle tamamlandı.

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan "AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0"ın 48 Saatlik Yüz Yüze Geliştirme Dönemi, İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, AA, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğinde düzenlenen hackathonun ödül törenine, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağ 8), Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (sağ 7), AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ile Oğuz Enis Peru ve Ziraat Teknoloji Analitik Uygulamalar Grup Yöneticisi Oğuz Kaya katıldı.