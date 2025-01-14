AB, ABD Teknoloji Şirketlerine Yönelik Soruşturmaları Yeniden Gözden Geçirecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Apple, Meta ve Alphabet gibi ABD’li teknoloji şirketlerine yönelik yürütülen soruşturmaları yeniden değerlendirmek istediği iddia edildi.

The Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yer alan bu soruşturmaları gözden geçirecek. Bu durumun arka planında, teknoloji şirketlerinin, ABD Başkanı olarak haftaya yemin edecek olan Donald Trump'ı AB'nin soruşturmalarına olası müdahalede bulunmaya çağırmaları yatıyor.

Yeniden değerlendirmenin, Brüksel'in soruşturmaların kapsamını azaltmasına ya da değiştirmesine neden olabileceği ifade ediliyor; bahsi geçen değerlendirme, Mart 2024'ten bu yana DSA çerçevesinde başlatılan tüm davaları kapsıyor. Yeniden soruşturma sürecinde, tüm kararlar ve olası para cezaları askıya alınacak, ancak davalarla ilgili teknik çalışmalar devam edecek.

Söz konusu soruşturmaların yeniden değerlendirilmesi, AB Komisyonu'nun yeni görev döneminin başlangıcına denk gelirken, Trump'ın yaklaşan başkanlık döneminden kaynaklı siyasi baskının da artması hedefleniyor.

DSA Nedir?

AB, 2022 yılında teknoloji şirketleri ve dijital platformlara yönelik dünyanın en kapsamlı kurallarını içeren DSA'yı kabul etti. DSA, AB'nin büyük teknoloji şirketleri tarafından piyasanın kötüye kullanılmasını sınırlamasına yardımcı oluyor. AB, X, Google, Apple, Microsoft ve Meta gibi dijital platformları DSA kapsamında uyguladığı katı kurallar ve kestiği yüksek para cezalarıyla kontrol altında tutuyor.

Aşamalı biçimde yürürlüğe giren DSA ile Avrupa'da faaliyet gösteren büyük çevrim içi sosyal platformlar, alışveriş siteleri, içerik paylaşım siteleri, uygulama mağazaları, konaklama platformları ve arama motorları için katı yükümlülükler belirlenmiş durumda.

Yeni kuralların ana hedefi ise çevrim içi ortamda yasa dışı ve zararlı faaliyetler ile dezenformasyonun yayılmasını önlemek. DSA, kullanıcı güvenliğini artırmayı, temel hakları korumayı ve adil dijital ortam sağlamayı amaçlıyor.