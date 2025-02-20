AB, Almanya'nın Infineon Çip Üretim Tesisi için 920 Milyon Avro Destek Onayladı

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın önde gelen çip üreticisi Infineon şirketinin yeni çip üretim tesisi için 920 milyon avro destek sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, Almanya'nın Infineon için Dresden'de inşa edilecek fabrikayı destekleyen tedbirinin, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu olduğunu duyurdu.

Açıklamalara göre, bu önlem sayesinde Infineon, çeşitli türlerde çipler üretme projesini tamamlayacak. Yeni üretim tesisi, AB'nin çip üretim kapasitesini artıracak ve tedarik zincirini güçlendirecek.

Tesisin 2031 yılına kadar tam kapasite üretime geçmesi planlanırken, firma toplamda 3,5 milyar avro değerinde bir yatırım yapacak ve bu yatırımı desteklemek amacıyla 920 milyon avro hibe alacak.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklerini nasıl sağlayacaklarına dair yetki, tamamen AB Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini ancak rekabete zarar vermeden ve kamu yararına uygun koşullarda kullanabilmektedir.