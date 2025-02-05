AB, Çin'den Ucuz Ürünlere Sıkı Denetim Getiriyor

AB'den E-Ticarette Yeni Dönem

Avrupa Birliği (AB), Çin e-ticaret siteleri üzerinden gelen ucuz ürünlerin denetiminde ciddi değişikliklere gidiyor. Bu kapsamda, gümrük kontrollerinin sıkılaştırılması ve düşük değerli ürünler için bir işlem ücreti uygulanması planlandığı bildiriliyor.

AB Komisyonu'nın Yeni Stratejisi

AB Komisyonu, üye ülkeler için hazırladığı ve güvenli, sürdürülebilir ürünlerin ithalini amaçlayan yeni e-ticaret stratejisi belgesini yayımladı. Belgedeki verilere göre, geçtiğimiz yıl AB'ye gelen ve değeri 150 avroyu aşmayan yaklaşık 4,6 milyar düşük değerli paket, günde 12 milyon pakete denk geliyor.

Artan Paket Sayısı ve Riskler

Belgede, 2024 yılında AB'ye giriş yapan paket sayısının bir önceki yıla göre iki kat artması bekleniyor. Ancak çoğu ürünün AB mevzuatına uygun olmadığı kaydedildi. Bu durum, AB pazarına giden zararlı ürünlerin artmasına neden olduğu ifade ediliyor.

İhtiyaç Duyulan Reformlar

AB, ürün standartlarına saygı gösteren yerel satıcıların korunması için daha fazla risk değerlendirmesi ve gümrük kontrollerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Belge, ayrıca AB genelinde gümrük reformu yapılması ve 150 avro altındaki paketler için gümrük muafiyetinin kaldırılmasını öneriyor.

İşlem Ücreti ve Soruşturmalar

AB, ürünlerin denetlenmesi sürecinin artan maliyetlerini karşılayabilmek için e-ticaret ürünlerine ayrım gözetmeksizin bir işlem ücreti uygulanmasını önerdi. Yeni kuralların, AliExpress, Shein ve Temu gibi popüler e-ticaret platformlarını etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, Shein hakkında, Birlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Son olarak, AB Komisyonu ile üye ülkeler arasındaki Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı, geçtiğimiz günlerde Temu'ya yönelik de bir soruşturma açmıştı.