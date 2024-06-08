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Emeklileri kahreden haber geldi! Maaş zammına son dakika şoku

Emeklilere kötü haber uzman isimden geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:20
Emeklileri kahreden haber geldi! Maaş zammına son dakika şoku

Milyonlarca emekli zam bile alamayacak! Kötü haber geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE KÖTÜ HABER

Emekli vatandaşlar Temmuz ayında yapılacak ara zamları merakla beklerken uzman isimler peş peşe uyarılarını paylaşıyor. Prof. Dr. Aziz Çelik emekli maaşlarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Dört aylık resmi enflasyon yüzde 18.7 olarak belirlendi. 6 aylık resmi enflasyon en az yüzde 25 olarak belirlenecek. Temmuz ayı emeklileri bekleyen iki tehlike var. İşçi ve Bağ Kur emeklisi için kök maaş tehlikesi. İşçi ve Bağ Kur emeklisi yasa gereği Temmuz ayında 6 aylık resmi enflasyon oranında zam yapılacak ama zam emeklinin kök maaşına yapılacak. 10 bin TL altında emekli maaşı alan kişilerin maaşları 10 bin TL'ye tamamlanıyor, aradaki fark Hazine tarafından karşılanıyor. Eğer yeni düzenleme yapılıp tamamlanan en düşük maaş enflasyon oranında artmazsa emeklinin önemli bölümü sıfır veya resmi enflasyondan düşük zam alacak. Kök maaşı 8 bin TL olan emekli yüzde 25 oranında zam alırsa 10 bin TL alacak. 

emekliye kötü haber

Zaten maaşı 10 bin TL olduğu için sıfır zam almış olacak. Hazine kazanmış olacak. Hazine bu emekli için ödeme yapmayacak ama emekli sıfır zam almış olacak. İşçi ve Bağ Kur emeklisinin önemli kısmının sıfır zam tehlikesi var. Bunu engellemek için Temmuz ayı öncesinde yasal düzenleme yapılması ve tamamlanan en düşük maaşın en az enflasyon kadar artması gerekiyor. Olması gereken en düşük maaşın asgari ücret seviyesine çıkması. Bırakın asgari ücreti, en düşük maaş enflasyon oranında artar mı? En düşük maaş 12 bin 500 ya da 13 bin TL olur mu? Zor duruyor. Emekliler yine 10 bin TL utanç maaşına mahkum kalabilir. Ekonomik yönetim ve kemer sıkma programı umut vermiyor ancak emekli tepkisi hükümete geri adım attırabilir. Memur emeklisi için enflasyon altında zam. Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında enflasyon altında zam alacak. Memur ve memur emeklisi resmi enflasyona göre değil toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan ve Memur Sen'in de ciddi bir itirazı olmayan yedinci dönem toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklisi Temmuz ayında enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacak. Ama ocak ayında yüzde 15 ve 6 aylık resmi enflasyondan düşülecek. Bu şekilde Temmuz ayında resmi enflasyon yüzde 25 olursa 5.5 puan altında zam alacaklar. Bu durum sonraki 6 ayda da sürecek. Yani memur ve memur emeklisi TÜİK enflasyonu kadar bile zam almayacak. Diğer taraftan memura yapılan ek ödeme memur emeklisi maaşlarına yansımadığı için memur maaşı ve memur emekli maaşları arasında uçurum artmış olacak. Bunun çözümü elbette var. Hükümet yasal düzenleme ile bunun önüne geçebilir ve memur ve memur emeklisi resmi enflasyon altında kalması engellenebilir. Ek ödemeyi emekli maaşlarına yansıtabilir. Yapacaklarını sanmam. Kemer sıkma politikası da uygun değil. Erken söylemiş olayım. Temmuz ayında emekliyi iyi haberler beklemiyor.' 

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