AB'de Tesla Satışları Ağustos'ta %36,6 Geriledi

ACEA verilerine göre AB ülkelerinde Tesla satışları ağustosta geçen yıla göre %36,6 azaldı; ocak-ağustos dönemi satışları %42,9 geriledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:44
ACEA verileri satışlardaki gerilemeyi net şekilde gösteriyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Tesla markasının Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki otomobil satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin şekilde düştü.

Geçen yıl ağustos ayında 12.966 adet olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 8.220 adede geriledi. Böylece aylık bazda düşüş %36,6 olarak kaydedildi.

Markanın ağustosta AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı ise %2'den %1,2'ye indi.

Ocak-ağustos dönemine bakıldığında Tesla satışları geçen yılın aynı dönemine göre %42,9 azaldı. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde AB'de 150.037 olan satışlar, bu yılın aynı döneminde 85.673 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı %2,1'den %1,2'ye geriledi.

AB üyesi ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne üyelikleri nedeniyle kapsanan İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'yi de içeren geniş bölgede, ağustosta toplam Tesla satışları geçen yılın aynı ayına göre %22,5 azalarak 14.831'e, ocak-ağustos döneminde ise %32,6 gerileyerek 133.857'ye indi.

ACEA verileriyle birlikte Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışlarındaki gerileme bu yılın başından beri devam ediyor ve ağustosta sekizinci aya ulaştı.

Musk'ın, yakın zamana kadar ABD Başkanı Donald Trump ile çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.

