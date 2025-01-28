AB'de Ticari Araç Satışları: Van ve Otobüs Artarken Kamyonda Düşüş Yaşandı

AB Ticari Araç Satış Raporu

Avrupa Birliği'nde (AB) 2024 yılı itibarıyla ticari araç satışlarında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Van gövde tipli hafif ticari araç satışları yüzde 8,3 artarak 1 milyon 586 bin 688 adede ulaştı. Otobüs satışları da yüzde 9,2 artışla 35 bin 579 seviyesine çıktı. Ancak, kamyon satışlarında yüzde 6,3 düşüş gözlemlendi.

Satışların Ülkelere Göre Dağılımı

İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya gibi önde gelen ülkelerde van satışları önemli artışlar kaydetti. İspanya'da yüzde 13,7, Almanya'da yüzde 8,4, Fransa'da yüzde 1,1 ve İtalya'da yüzde 0,9 artış yaşandı.

Öte yandan, yeni otobüs satışları da İtalya'da yüzde 26,7 ile zirve yaparken, İspanya'da yüzde 10,3, Fransa'da yüzde 2,2 artış gösterdi. Almanya'da ise otobüs satışlarında yüzde 2 gerileme kaydedildi.

Kamyon Satışlarındaki Düşüş

Birlik ülkelerinde yeni kamyon satışları, geçen yıl yüzde 6,3 azalarak 327 bin 896 olarak kaydedildi. Almanya'da yüzde 6,9, Fransa'da yüzde 2,9 ve İtalya'da yüzde 0,7 düşüş yaşanırken, İspanya'da %12 artış görüldü.

Dizel ve Elektrikli Araçların Önemi

AB'de 2024 yılı itibarıyla satılan yeni hafif ticari araçların yüzde 84,5'i, kamyonların yüzde 95,1'i ve otobüslerin yüzde 63,1'i dizel yakıtlı oldu. Ayrıca, yeni elektrikli otobüs satışları, yüzde 26,8 artışla 6 bin 587 adede ulaşarak toplam pazar payı yüzde 18,5'e yükseldi.